Торгівля людьми та зникнення безвісти: польська поліція звернулася до українців

Українці виїжджають за кордон, щоб захистити себе та рідних від жахів війни. Однак, в чужій країні людей нерідко спіткають інші небезпеки. Зокрема, є ризики загубитися чи стати жертвою работорговців.

Польські поліцейські спеціально для українців підготували важливе оголошення у вигляді листівки українською мовою. Правоохоронці таким чином хочуть привернути увагу до питання торгівлі людьми та пошуку зниклих безвісти.

До теми Як за кордоном не стати жертвою торгівлі людьми: важливі поради від психологині Сінді Ромін

Поліцейські радять занотувати корисні контакти

Для пошуку зниклої особи, яка перетнула польський кордон, потрібно звертатися до Центру пошуку зниклих осіб Головного управління поліції (Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji) за телефонним номером +48 47 72 123 07 або писати на електронну пошту cpozkgp@policja.gov.pl.

Про випадки підозри у торгівлі людьми та інших злочинах слід повідомити за телефоном +48 47 72 565 02 чи електронною поштою handelludzmibsk@policja.gov.pl.

У разі відчуття загрози життю та безпеці біженцям рекомендують телефонувати на європейський номер екстреної допомоги 112 (дзвінки безкоштовні).

На що варто зважати українським біженцям

Якщо у людини, яка перетинає кордон, немає запланованого транспорту або пункту призначення, краще звернутися до найближчого рецепційного пункту.

У разі користування випадковим транспортом поліцейські радять записати або сфотографувати реєстраційний номер машини, розповідати про своє місцеперебування рідним та знайомим. Підтримка постійного зв'язку з родиною є дуже важливою. Потрібно повідомляти про будь-які зміни близькому оточенню.

У жодному разі не слід віддавати чужим людям свої документи, диктувати номер телефону. Обережними з цим треба бути й при працевлаштуванні.

Дотримання цих простих правил зробить тимчасове перебування вимушено переміщених осіб за кордоном безпечним.

Польські поліцейські створили важливу заяву для українських біженців / Зображення Wroclaw.pl