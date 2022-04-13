Польские полицейские специально для украинцев подготовили важное объявление в виде листовки на украинском языке. Правоохранители таким образом хотят привлечь внимание к вопросу торговли людьми и поиску пропавших без вести.

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Полицейские советуют записывать полезные контакты

Для поиска пропавшего человека , пересекшего польскую границу, нужно обращаться в Центр поиска пропавших лиц Главного управления полиции (Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji) по телефону +48 47 72 123 07 или писать на электронную почту cpozkgp@policja.gov.pl.

О случаях подозрения в торговле людьми и других преступлениях следует сообщить по телефону +48 47 72 565 02 или по электронной почте handelludzmibsk@policja.gov.pl.

В случае ощущения угрозы жизни и безопасности беженцам рекомендуют звонить по телефону на европейский номер экстренной помощи 112 (звонки бесплатные).

Что стоит учитывать украинским беженцам

Если у человека, пересекающего границу, нет запланированного транспорта или пункта назначения, лучше обратиться в ближайший рецепционный пункт.

В случае пользования случайным транспортом полицейские советуют записать или сфотографировать регистрационный номер машины, рассказывать о своем местонахождении родным и знакомым. Поддержка постоянной связи с семьей очень важна. Следует сообщать о любых изменениях близкому окружению.

Ни в коем случае нельзя отдавать чужим людям свои документы, диктовать номер телефона. Осторожными с этим следует быть и при трудоустройстве.

Соблюдение этих простых правил сделает временное пребывание вынужденно перемещенных за границей безопасным.