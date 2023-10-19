Экскурсия за кулисы киностудии в Лондоне, где снимали культовые фильмы о Гарри Поттере, неожиданно получила первое место в антирейтинге. Туристы не оценили этот опыт и считают его слишком дорогим.

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Гарри Поттер не впечатляет требовательных туристов

При создании этого списка проанализировали море отзывов на TripAdvisor. Обращали внимание на слово "дорого", если это касалось платы за вход или парковку, цен на еду и напитки.

Авторы исследования отмечают, что стоимость посещения упомянутой Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter стартует от 53,50 фунтов на одного. А разнообразные "магические" бонусы, включая сувенирную карту, чай (или шампанское) и цифровой гид, будут стоить фанатам Гарри Поттера дополнительных 125 фунтов.

Также в отзывах часто называли "безумно дорогим" магазин с сувенирами на территории студии. За конфету в виде шоколадной лягушки здесь просят 8 фунтов, поэтому туристы не рекомендуют покупать в магазине что-либо по таким завышенным ценам.

Большой зал Хогвартса на киностудии / Фото wbstudiotour.co.uk

Три первых строчки в рейтинге переоцененных развлечений получили локации в Великобритании. Второе место досталось тематическому парку Legoland Windsor Resort, а на третьем месте – колесо обзора London Eye.

Семейный отдых в Legoland для двоих родителей и двоих детей обойдется минимум в 136 фунтов. Отдельно здесь придется рассчитаться за парковку, обед и фотографии.

Цены на одну поездку на известном смотровом колесе London Eye стартуют от 25 фунтов.

London Eye / Фото Unsplash

ТОП-10 развлечений для туристов с неоправданно высокими ценами:

Тур "Создание Гарри Поттера" по студии Warner Bros. (Великобритания); Развлекательный парк Legoland Windsor Resort (Великобритания); Колесо обзора London Eye (Великобритания); Бурдж-Халифа (ОАЭ); Обзорная площадка The View from The Shard (Великобритания); Экскурсия в Universal Studios во Флориде (США); Голубая лагуна (Исландия); Тематический парк Disney "Волшебное Королевство" (США); Ворикский замок (Великобритания); Эмпайр-стейт-билдинг (США).

Какие города Европы лучше посещать зимой

Популярная тревел-блогерша Дейл Петерсон назвала три популярных европейских города, которые лучше узнать во время зимнего сезона. Эти локации известны тем, что летом очень переполнены туристами и часто страдают от жары.

Опытная путешественница объяснила, что бывала в этих городах как зимой, так и летом. Поэтому ей есть с чем сравнивать.

Итак, по ее словам, лучшие европейские города для зимних каникул – Венеция, Дубровник и Барселона. Подробнее об отдыхе в каждом из них – узнаете здесь.