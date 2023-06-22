Найкращі авіакомпанії світу в 2023 році: хто очолив рейтинг

Експерти визначили 10 найкращих авіакомпаній у світі за цей рік. Саме вони заслужили найбільшу прихильність пасажирів: за них голосували мандрівники з усього світу.

Британська консалтингова агенція Skytrax опублікувала щорічний рейтинг найкращих авіакомпаній світу. У 2023 році лідер списку змінився. Хто очолив ТОП-10 і чи потрапили до рейтингу авіакомпанії з України – дізнаєтесь в матеріалі.

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Які авіалінії на вершині списку

Нагороду World Airline Awards від Skytrax також називають "авіаційним Оскаром". Вона користується великою повагою за свою незалежність від спонсорів та іншого впливу. Дослідження охоплює понад 350 авіакомпаній: до переліку входять і найбільші міжнародні перевізники, і лоукостери.

Експерти отримали результати завдяки онлайн-опитуванню клієнтів. Воно тривало з вересня 2022 року до травня 2023. В дослідженні взяли участь респонденти з понад 100 країн.

Найкращою авіакомпанією у світі визнали Singapore Airlines. Вона отримує цю нагороду вже вп'яте за всі 23 роки існування рейтингу World Airline Awards.

Друге місце посіла авіакомпанія Qatar Airways, яку визнали переможцем у 2022 році. На третьому опинилась японська ANA All Nippon Airways.

ТОП-10 найкращих авіаліній у світі:

Singapore Airlines (Сінгапур); Qatar Airways (Катар); ANA All Nippon Airways (Японія); Emirates (ОАЕ); Japan Airlines (Японія); Turkish Airlines (Туреччина); Air France (Франція); Cathay Pacific (Китай); EVA Air (Тайвань); Korean Air (Південна Корея).

Як бачите, до списку увійшли переважно азійські авіакомпанії. Серед європейських перевізників домінує Turkish Airlines: вона отримала титул "‎Найкраща авіакомпанія Європи".

Найкращі бюджетні перевізники:

AirAsia (Малайзія); Scoot (Сінгапур); Indigo (Індія); Flynas (Саудівська Аравія); Volotea (Іспанія); Transavia France (Франція); Sun Country Airlines (США); Southwest Airlines (США); AirBaltic (Латвія); Jet2.com (Велика Британія).

Українські авіакомпанії цього року до рейтингу не потрапили. Хоча торік українська авіакомпаніяі посіла восьме місце серед кращих авіаліній Східної Європи.