Британское консалтинговое агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. В 2023 году лидер списка поменялся. Кто возглавил ТОП-10 и есть ли в рейтинге авиакомпании из Украины – узнаете в материале.

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Какие авиалинии на вершине списка

Награду World Airline Awards от Skytrax также называют "авиационным Оскаром". Она пользуется большим уважением за свою независимость от спонсоров и другого влияния. Исследование охватывает более 350 авиакомпаний: в список входят и крупнейшие международные перевозчики, и лоукостеры.

Эксперты получили результаты благодаря онлайн-опросу клиентов. Он длился с сентября 2022 года по май 2023 года. В исследовании приняли участие респонденты из более чем 100 стран.

Лучшей авиакомпанией в мире признали Singapore Airlines. Она получает эту награду уже в пятый раз за все 23 года существования рейтинга World Airline Awards.

Второе место заняла авиакомпания Qatar Airways, которую признали победителем в 2022 году. На третьем оказалась японская ANA All Nippon Airways.

ТОП-10 лучших авиалиний в мире:

  1. Singapore Airlines (Сингапур);
  2. Qatar Airways (Катар);
  3. ANA All Nippon Airways (Япония);
  4. Emirates (ОАЭ);
  5. Japan Airlines (Япония);
  6. Turkish Airlines (Турция);
  7. Air France (Франция);
  8. Cathay Pacific (Китай);
  9. EVA Air (Тайвань);
  10. Korean Air (Южная Корея).

Как видите, в список вошли преимущественно азиатские авиакомпании. Среди европейских перевозчиков доминирует Turkish Airlines: она получила титул "Лучшая авиакомпания Европы".

Лучшие бюджетные перевозчики:

  1. AirAsia (Малайзия);
  2. Scoot (Сингапур);
  3. Indigo (Индия);
  4. Flynas (Саудовская Аравия);
  5. Volotea (Испания);
  6. Transavia France (Франция);
  7. Sun Country Airlines (США);
  8. Southwest Airlines (США);
  9. AirBaltic (Латвия);
  10. Jet2.com (Великобритания).