Британское консалтинговое агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. В 2023 году лидер списка поменялся. Кто возглавил ТОП-10 и есть ли в рейтинге авиакомпании из Украины – узнаете в материале.

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Какие авиалинии на вершине списка

Награду World Airline Awards от Skytrax также называют "авиационным Оскаром". Она пользуется большим уважением за свою независимость от спонсоров и другого влияния. Исследование охватывает более 350 авиакомпаний: в список входят и крупнейшие международные перевозчики, и лоукостеры.

Эксперты получили результаты благодаря онлайн-опросу клиентов. Он длился с сентября 2022 года по май 2023 года. В исследовании приняли участие респонденты из более чем 100 стран.

Лучшей авиакомпанией в мире признали Singapore Airlines. Она получает эту награду уже в пятый раз за все 23 года существования рейтинга World Airline Awards.

Второе место заняла авиакомпания Qatar Airways, которую признали победителем в 2022 году. На третьем оказалась японская ANA All Nippon Airways.

ТОП-10 лучших авиалиний в мире:

Singapore Airlines (Сингапур); Qatar Airways (Катар); ANA All Nippon Airways (Япония); Emirates (ОАЭ); Japan Airlines (Япония); Turkish Airlines (Турция); Air France (Франция); Cathay Pacific (Китай); EVA Air (Тайвань); Korean Air (Южная Корея).

Как видите, в список вошли преимущественно азиатские авиакомпании. Среди европейских перевозчиков доминирует Turkish Airlines: она получила титул "Лучшая авиакомпания Европы".

Лучшие бюджетные перевозчики:

AirAsia (Малайзия); Scoot (Сингапур); Indigo (Индия); Flynas (Саудовская Аравия); Volotea (Испания); Transavia France (Франция); Sun Country Airlines (США); Southwest Airlines (США); AirBaltic (Латвия); Jet2.com (Великобритания).

Украинские авиакомпании в этом году в рейтинг не попали. Хотя в 2022 украинская авиакомпания МАУ вошла в список и заняла восьмое место среди лучших авиалиний Восточной Европы.