Точно розчарують: визначено найбільш переоцінені туристами міста світу
Джерело:The Independent
У світі є чимало локацій, які є найпопулярнішими серед туристів. Втім, нерідко вони є переоцінені й, коли люди приїжджають, щоб відвідати заповітні місця, сильно розчаровуються.
Тож, щоб добре подумати й вирішити, чи їхати в одну із локацій, чи все ж обрати тихіші, але нічим не гірші місця, був складений рейтинг найбільш переоцінених міст світу. Їх визначили на основі відгуків мандрівників на різних платформах.
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Міста світу, які розчаровують туристів
Так, на вершині антирейтингу опинився Бангкок. Ймовірність того, що мандрівники відчують розчарування після відвідин столиці Таїланду оцінили в 16,6%. Крім того, найбільшим розчарування назвали вулицю Каосан, яка вважається меккою для бекпекерів, що шукають собі недороге житло та розваги на будь-який смак.
На другому місті опинився турецький курорт Анталія та Сінгапур. Згідно з аналізом, найбільшими розчаруваннями серед мандрівників стали аквапарк Water Planet і двокілометрова торгова вулиця Orchard Road відповідно.
Також до десятки потрапили Лондон і Париж, які розділили 8 місце з ймовірністю розчарувати туристів 13,8%. У столиці Великої Британії пам'яткою, яка, швидше за все, змушувала відвідувачів хотіти більшого визнали колесо огляду "Лондонське око", а у французькій столиці – богемний район Монмартр.
10 найбільш переоцінених міст
- Бангкок, Таїланд (16,6%)
- Анталія, Туреччина (16,5%)
- Сінгапур (15,8%)
- Мюнхен, Німеччина (15,7%)
- Ріміні, Італія (14,2%)
- Маямі, США (13,9%)
- Мумбаї, Індія (13,9%)
- Лондон, Велика Британія (13,8%)
- Париж, Франція (13,8%)
- Токіо, Японія (13,6%)