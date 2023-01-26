Точно розчарують: визначено найбільш переоцінені туристами міста світу

Тож, щоб добре подумати й вирішити, чи їхати в одну із локацій, чи все ж обрати тихіші, але нічим не гірші місця, був складений рейтинг найбільш переоцінених міст світу. Їх визначили на основі відгуків мандрівників на різних платформах.

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Міста світу, які розчаровують туристів

Так, на вершині антирейтингу опинився Бангкок. Ймовірність того, що мандрівники відчують розчарування після відвідин столиці Таїланду оцінили в 16,6%. Крім того, найбільшим розчарування назвали вулицю Каосан, яка вважається меккою для бекпекерів, що шукають собі недороге житло та розваги на будь-який смак.

На другому місті опинився турецький курорт Анталія та Сінгапур. Згідно з аналізом, найбільшими розчаруваннями серед мандрівників стали аквапарк Water Planet і двокілометрова торгова вулиця Orchard Road відповідно.

Також до десятки потрапили Лондон і Париж, які розділили 8 місце з ймовірністю розчарувати туристів 13,8%. У столиці Великої Британії пам'яткою, яка, швидше за все, змушувала відвідувачів хотіти більшого визнали колесо огляду "Лондонське око", а у французькій столиці – богемний район Монмартр.

10 найбільш переоцінених міст

Бангкок, Таїланд (16,6%) Анталія, Туреччина (16,5%) Сінгапур (15,8%) Мюнхен, Німеччина (15,7%) Ріміні, Італія (14,2%) Маямі, США (13,9%) Мумбаї, Індія (13,9%) Лондон, Велика Британія (13,8%) Париж, Франція (13,8%) Токіо, Японія (13,6%)