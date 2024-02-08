В этот день у кондитерских и пекарен в Польше – большие очереди. Люди спешат приобрести главный символ праздника – пончик. Самые популярные – с начинкой из джема из роз и шоколада.

Обратите внимание В Польше появилась новая профессия: людей ищут уже и срочно

Сколько пончиков нужно съесть в праздник

Купить пончики можно не только в локальных заведениях. Крупные торговые сети предлагают большие скидки на любимые вкусности.

Поляки верят: чтобы в течение года было счастье, в Тлустый четверг нужно съесть как минимум один пончик. Тогда следующие 12 месяцев будут сытыми и уютными.

Результаты многочисленных опросов свидетельствуют, что традиция не теряет актуальности. Какая эпоха не была бы за окном, поляки вежливо ждут праздника, а тогда – идут за своим счастливым пончиком. В этот день рекомендуют забыть о всевозможных диетах и ограничениях и наслаждаться праздником.

Местные СМИ рассказывают, что в Тлустый четверг на территории Польши съедают более 10 миллионов пончиков. К слову, они – настоящие старожилы на польской кухне. Известно, что первые пончики поляки начали выпекать еще три века назад.

Тлустый четверг символизирует прощание с периодом достатка накануне начала большого поста Пасхой. Кроме лакомства пончиками, в этот день важно провести время весело и с удовольствием. В частности, можно встретиться с друзьями в любимой кофейне или ресторане.