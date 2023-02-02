У Польщі святкування Тлустого четверга традиційно закінчується поїданням великої кількості пампухів. Розповідаємо про походження свята та коли саме припадає Свято пампуха в 2023 році.

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Коли Тлустий четвер в Польщі припадає у 2023 році

Свято пампуха не має визначеної дати, яка залежить від Великодня. Найчастіше цей день припадає на період з 29 січня по 4 березня. У 2023 році його відзначатимуть 16 лютого.

Тлустий четвер: походження свята

Традиція поїдання жирної їжі в останній день перед Великим постом була запозичена від язичників. У дохристиянські часи так прощалися із зимою і готувалися до приходу весни. На пишних бенкетах подавали смажене м'ясо, хліб і вино. Тоді ж стали готувати й перші пампушки – різновид сухого хлібного тіста з начинкою з м’яса, шкварок або свинячого жиру. У Польщі ж сухі пампушки подавали як закуску до горілки.

На Тлустий четвер готують пампухи з різними начинками / Фото miastokobiet

Який пампух вважається ідеальним, а який – щасливим

Традиційні пампушки потрібно обсмажити на салі, покрити глазур'ю і залити трояндовим варенням. Дріжджовий бісквіт також повинен мати правильну вагу – від 55 до 70 грамів.

Крім цього, на Тлустий четвер готують пампушки, у середину яких додають горіх, що символізує щастя і передвіщає благополуччя тому, кому попадеться такий пампушок.

У Тлустий четвер в кондитерських можна знайти безліч видів пампушків з різними начинками, глазур'ю і цукровою пудрою. Однак ніщо не замінить домашньої випічки.

До слова! Тлустий четвер – це не лише польська традиція. У багатьох країнах існують різні варіації цього свята.