Тисячі вареників і смажене порося: у США відбувся Український фестиваль

27 вересня 2021 , 15:30
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Джерело:

Голос Америки

Український фестиваль кожного вересня збирає поціновувачів української культури у штаті Нью-Джерсі. Цій традиції вже 12 років.

У цьому році захід відбувся у суботу, 25 вересня. Український фестиваль зібрав 2500 українців з США. 

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Як у США згадували українські традиції

Під час фестивалю працювало більше як сотня волонтерів. В рамках фестивалю відбувалися безліч цікавих заходів:

  • концерти; 
  • ярмарки; 
  • майстер-класи; 
  • мистецькі презентації.

Не обійшлося й без традиційних частувань найвідомішими стравами української кухні. Гостям продали:

  • 800 вареників;
  • 1000 голубців; 
  • 750 ковбасок; 
  • 80 літрів борщу; 
  • ціле смажене порося.
Як відомо, у Нью-Джерсі проживає одна з найбільших українських громад, де значну частину складають новоприбулі. Український фестиваль тут користується неабиякою популярністю. Подію не скасовували навіть минулого року, у час найбільших карантинних обмежень. Тоді фестиваль відбувся у форматі "драйв-ін".

Українці в Нью-Джерсі фестивалили / Фото "Голос Америки"

 

Автор: Орися Біленька