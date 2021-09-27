Тисячі вареників і смажене порося: у США відбувся Український фестиваль
27 вересня 2021 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:Голос Америки
Український фестиваль кожного вересня збирає поціновувачів української культури у штаті Нью-Джерсі. Цій традиції вже 12 років.
У цьому році захід відбувся у суботу, 25 вересня. Український фестиваль зібрав 2500 українців з США.
Цікаво Сервіс міжнародних переказів TransferGo святкує 9 років: що компанія робить для українців
Як у США згадували українські традиції
Під час фестивалю працювало більше як сотня волонтерів. В рамках фестивалю відбувалися безліч цікавих заходів:
- концерти;
- ярмарки;
- майстер-класи;
- мистецькі презентації.
Не обійшлося й без традиційних частувань найвідомішими стравами української кухні. Гостям продали:
- 800 вареників;
- 1000 голубців;
- 750 ковбасок;
- 80 літрів борщу;
- ціле смажене порося.
Українці в Нью-Джерсі фестивалили / Фото "Голос Америки"