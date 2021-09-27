Тисячі вареників і смажене порося: у США відбувся Український фестиваль

Український фестиваль кожного вересня збирає поціновувачів української культури у штаті Нью-Джерсі. Цій традиції вже 12 років.

У цьому році захід відбувся у суботу, 25 вересня. Український фестиваль зібрав 2500 українців з США.

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Як у США згадували українські традиції

Під час фестивалю працювало більше як сотня волонтерів. В рамках фестивалю відбувалися безліч цікавих заходів:

концерти;

ярмарки;

майстер-класи;

мистецькі презентації.

Не обійшлося й без традиційних частувань найвідомішими стравами української кухні. Гостям продали:

800 вареників;

1000 голубців;

750 ковбасок;

80 літрів борщу;

ціле смажене порося.

Як відомо, у Нью-Джерсі проживає одна з найбільших українських громад, де значну частину складають новоприбулі. Український фестиваль тут користується неабиякою популярністю. Подію не скасовували навіть минулого року, у час найбільших карантинних обмежень. Тоді фестиваль відбувся у форматі "драйв-ін".

Українці в Нью-Джерсі фестивалили / Фото "Голос Америки"