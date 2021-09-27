У цьому році захід відбувся у суботу, 25 вересня. Український фестиваль зібрав 2500 українців з США.

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Як у США згадували українські традиції

Під час фестивалю працювало більше як сотня волонтерів. В рамках фестивалю відбувалися безліч цікавих заходів:

  • концерти;
  • ярмарки;
  • майстер-класи;
  • мистецькі презентації.

Не обійшлося й без традиційних частувань найвідомішими стравами української кухні. Гостям продали:

  • 800 вареників;
  • 1000 голубців;
  • 750 ковбасок;
  • 80 літрів борщу;
  • ціле смажене порося.

Українці в Нью-Джерсі фестивалили / Фото "Голос Америки"