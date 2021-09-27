В этом году мероприятие состоялось в субботу, 25 сентября. Украинский фестиваль собрал 2500 украинцев из США.
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Как в США вспоминали украинские традиции
Во время фестиваля работало более сотни волонтеров. В рамках фестиваля проходили множество интересных мероприятий:
- концерты;
- ярмарки;
- мастер-классы;
- художественные презентации.
Не обошлось и без традиционных угощений самыми известными блюдами украинской кухни. Гостям продали:
- 800 вареников;
- 1000 голубцов;
- 750 колбасок;
- 80 литров борща;
- целого жареного поросенка.
Украинцы в Нью-Джерси посетили тематический фестиваль / Фото "Голос Америки"