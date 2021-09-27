В этом году мероприятие состоялось в субботу, 25 сентября. Украинский фестиваль собрал 2500 украинцев из США.

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Как в США вспоминали украинские традиции

Во время фестиваля работало более сотни волонтеров. В рамках фестиваля проходили множество интересных мероприятий:

  • концерты;
  • ярмарки;
  • мастер-классы;
  • художественные презентации.

Не обошлось и без традиционных угощений самыми известными блюдами украинской кухни. Гостям продали:

  • 800 вареников;
  • 1000 голубцов;
  • 750 колбасок;
  • 80 литров борща;
  • целого жареного поросенка.

Украинцы в Нью-Джерси посетили тематический фестиваль / Фото "Голос Америки"