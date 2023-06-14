Польща офіційно продовжила тимчасовий захист українців: нова дата

Польща продовжила термін легального перебування українців на території держави. Президент Анджей Дуда підписав відповідний закон.

Президент Польщі підписав закон, який вносить зміни до чинного документа про допомогу українським біженцям. Термін легального перебування для українців у Польщі офіційно продовжено до 4 березня 2024 року.

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Пільги залишаться

Продовження тимчасового захисту для біженців з України в Польщі означає, що для них так само будуть гарантовані пільги: соціальна допомога, виплати на дітей, спрощений механізм працевлаштування та безкоштовне медичне обслуговування.

Нові зміни також регулюють статус українських учнів у Польщі. Вони зможуть легально залишатися до кінця літа і навіть довше. Учні початкових і середніх шкіл – до 31 серпня 2024 року. А випускники старших класів, яким ще потрібно складати іспити – до 30 вересня 2024 року. Продовження терміну перебування стосується також і батьків чи опікунів цих учнів.

До цього кінцевою датою легального перебування українців у Польщі було 24 серпня 2023 року.

Тимчасовий захист у Польщі дозволяє:

Перебувати у країні легально щонайменше до 4 березня 2024 року;

Мати вільний доступ до ринку праці;

Отримувати виплати на дітей (500 злотих на місяць);

Отримувати допомогу для школярів (300 злотих);

Мати доплату за садочки, ясла та гуртки для дітей;

Отримувати медичну допомогу.

Чимало українців зараз повертаються додому з-за кордону. Якщо ви також вирішили остаточно виїхати з Польщі, потрібно відмовитись від тимчасового захисту та соцвиплат. Як це правильно зробити – читайте інструкцію.

Раніше тимчасовий захист для українців до березня 2024 року– Ірландія. Всі посвідки на проживання, видані з 9 березня 2022 року, будуть автоматично пролонговані.