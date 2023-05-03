Як українцям відмовитись від тимчасового захисту при виїзді з Польщі: інструкція
Джерело:yavp.pl
Війна в Україні триває, але попри все, деякі українці вирішують повертатись додому з-за кордону. Біженці у Польщі перед остаточним виїздом мають відмовитись від тимчасового захисту та соцвиплат.
Зробити це треба за вимогами, аби потім не довелося зазнавати збитків. Як правильно це зробити – розкажемо далі.
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Як відмовитись від тимчасового захисту?
Якщо українці ухвалюють рішення покинути Польщу більш як на 1 місяць, або остаточно повернутись до України, необхідно скасувати свій статус PESEL UKR. Для цього варто повідомити управління гміни, подавши заяву на офіційному бланку.
Якщо ж людина вже перебуває за межами Польщі, то можна зробити це через посередника – офіційного представника. Після цієї процедури українців зі статусом PESEL UKR позбавлять всіх прав, які надає тимчасовий захист у Польщі.
Нагадаємо, тимчасовий захист у Польщі дозволяє:
- Перебувати у Польщі легально щонайменше до 4 березня 2024 року.
- Мати вільний доступ до ринку праці.
- Отримувати виплати на дітей (500 злотих на місяць).
- Отримувати допомогу для школярів (300 злотих).
- Мати доплату за садочки, ясла та гуртки для дітей.
- Отримувати медичну допомогу.
Чи можна не відмовлятись від тимчасового захисту?
Українські біженці, які виїжджають з Польщі на термін понад 30 днів, втрачають статус UKR автоматично. Проте подавати заяву все ж необхідно, якщо подорожувати в межах Шенгенської зони. Це потрібно, щоб польські органи влади могли зареєструвати виїзд.
Важливо! Якщо особа, яка виїхала з Польщі, не припинила свій тимчасовий захист і продовжує отримувати соціалку (наприклад, 500 злотих на дітей), виплати доведеться повернути. Адже ці кошти надаються українським біженцям лише тоді, коли вони перебувають зі своїми дітьми на території Польщі.