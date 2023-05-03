Сделать это нужно по требованиям, чтобы потом не пришлось нести убытки. Как правильно это сделать – расскажем дальше.

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Как отказаться от временной защиты?

Если украинцы принимают решение покинуть Польшу более чем на 1 месяц или окончательно вернуться в Украину, необходимо отменить свой статус PESEL UKR. Для этого следует сообщить управлению гмины, подав заявление на официальном бланке.

Если же человек уже находится за пределами Польши, то можно сделать это через посредника. официального представителя После этой процедуры украинцев со статусом PESEL UKR лишат всех прав, предоставляемых временной защитой в Польше.

Напомним, временная защита в Польше позволяет:

Находиться в Польше легально, по меньшей мере, до 4 марта 2024 года.

Иметь свободный доступ к рынку труда.

Получать выплаты на детей (500 злотых в месяц).

Получать пособие для школьников (300 злотых).

Иметь доплату за сады, ясли и кружки для детей.

Получать медицинскую помощь.

Можно ли не отказываться от временной защиты?

Украинские беженцы, выезжающие из Польши сроком более 30 дней, теряют статус UKR автоматически. Однако подавать заявление все же необходимо, если путешествовать в пределах Шенгенской зоны. Это нужно, чтобы польские власти могли зарегистрировать выезд.

Важно! Если выехавший из Польши человек не прекратил свою временную защиту и продолжает получать социалку (например, 500 злотых на детей), выплаты придется вернуть. Ведь эти средства предоставляются украинским беженцам, только когда они находятся со своими детьми на территории Польши.