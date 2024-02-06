Согласно последним обновлениям, легальное пребывание граждан Украины возможно только до июня 2024 года. Узнайте подробнее, с чем связано такое решение и когда оно вступит в силу.

Читайте также Отсрочка еще на год: ради украинцев Литва готова пойти на важную уступку

Временную защиту могут продлить только до конца июня

Министерство внутренних дел Польши сейчас работает над разработкой изменений в закон о помощи гражданам Украины, пострадавших в результате войны. Поправки имеют целью продлить действие действующих положений до 30 июня 2024 года. Предварительно в правительстве рассматривали возможность продления до сентября 2024 года.

В документе отмечается, что в правительстве планируют начать работу над существенными изменениями и продлением срока действия закона в соответствии с решением Совета ЕС о продлении действия защиты до марта 2025 года.

Работа над этими вопросами начнется немедленно после широких консультаций с местными органами власти, государственными учреждениями, неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами,

– указано в проекте закона.

Согласно предложенным изменениям, вида на жительство в Польше будут оставаться в силе до 30 июня. В частности, течение этого периода будет разрешено использование зданий для коллективного проживания украинцев.

Также до конца июня украинские медицинские работники – врачи, стоматологи, медсестры, а также фармацевты, могут получить разрешение на профессиональную деятельность в Польше.

До конца июня украинские медработники могут получить разрешение на деятельность в Польше / Фото Unsplash

Эти изменения в спецзакон в правительстве Польши планируют принять в первом квартале 2024 года. Они могут вступить в силу на следующий день после объявления.

Польша готова к волне беженцев из Украины

В МИД Польши допускают вероятность прибытия новой волны беженцев из Украины. В ведомстве заранее готовятся к такому развитию событий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Чиновник не исключает, что российская агрессия продолжит распространяться по территории Украины на запад. Это спровоцирует новую волну беженцев в страны Европы. Дипломат отмечает, что к такому развитию событий должно быть готово не только польское государство, но и общество. Анджей Шейна заверил, что соседняя страна не откажет украинцам в убежище, если будет такая необходимость.