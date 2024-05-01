У Чеському МВС назвали умову, за якої українці втратять тимчасовий захист

Чехія продовжує підтримувати українців, які рятуються від війни. Країна продовжила тимчасовий захист для людей до 2025 року.

Водночас українців попередили, за яких умов вони можуть втратити тимчасовий захист. Люди можуть вільно виїжджати з території Чехії. Однак важливо, щоб період за межами країни не перевищував 10 днів.

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Якщо ж українець або українка поїдуть на довший період, вони ризикують втратити право на державне гуманітарне житло. Щоб цього не сталося, перед мандрівкою варто попередити людину, яка надає житло.

Якщо ви знаходитеся в інших країнах, потрібно пам'ятати, що тимчасовий захист закінчиться, якщо ви отримаєте в іншій країні тимчасовий чи міжнародний захист, або візу на перебування довше ніж 90 днів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголошують, що перебування у країнах Шенгенської зони обмежені так званим шенгенським правилом. Навіть отримавши тимчасовий захист від Чехії, українці можуть перебувати в інших країнах Шенгену всього 90 днів (упродовж періоду у 180 днів).

У Чехії також наголосили, що тимчасовий захист для українців на території Чехії триватиме. Однак країна готова обговорити надання людям права на спеціальний довготривалий тип проживання.