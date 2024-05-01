Водночас українців попередили, за яких умов вони можуть втратити тимчасовий захист. Люди можуть вільно виїжджати з території Чехії. Однак важливо, щоб період за межами країни не перевищував 10 днів.

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Якщо ж українець або українка поїдуть на довший період, вони ризикують втратити право на державне гуманітарне житло. Щоб цього не сталося, перед мандрівкою варто попередити людину, яка надає житло.

Якщо ви знаходитеся в інших країнах, потрібно пам'ятати, що тимчасовий захист закінчиться, якщо ви отримаєте в іншій країні тимчасовий чи міжнародний захист, або візу на перебування довше ніж 90 днів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наголошують, що перебування у країнах Шенгенської зони обмежені так званим шенгенським правилом. Навіть отримавши тимчасовий захист від Чехії, українці можуть перебувати в інших країнах Шенгену всього 90 днів (упродовж періоду у 180 днів).

У Чехії також наголосили, що тимчасовий захист для українців на території Чехії триватиме. Однак країна готова обговорити надання людям права на спеціальний довготривалий тип проживання.