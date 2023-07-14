Українських біженців влітку цікавить, чи можуть вони відвідати рідних в Україні і скільки часу вони мають. Адже переселенці бояться втратити тимчасовий захист через виїзд із Чехії. Тож, скільки біженці можуть перебувати поза межами країни, щоб не втратити цей статус – пояснили у МВС Чехії.

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Час виїзду не обмежують

На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ Чехії зазначено, що тимчасовий захист не скасовують, навіть якщо людина виїжджає на довгий час. Ніхто не буде позбавляти українців статусу через те, що вони виїхали з Чехії, але планують повернутися.

Біженці можуть поїхати в Україну на термін, який вкрай необхідний для вирішення особистих справ. Цей період не повинен перевищувати тривалість дозволеного перебування. Тимчасовий захист був наданий як захист від конфлікту, тому ми не рекомендуємо подорожувати до місць війни,

– повідомили в МВС Чехії.

Отже, тимчасового захисту в Чехії не позбавляють за виїзд з території країни. Але поїздки за кордон більш ніж на 10 робочих днів можуть вплинути на окремі пільги:

соціальне житло;

надання фінансової допомоги;

місце у школі для дитини;

медичне страхування.

Тому якщо плануєте виїхати з Чехії на якийсь час, повідомте про це Крайовий центр допомоги або МВС.

Скасування захисту

Якщо ж ви вирішили покинути Чехію назавжди, вам потрібно скасувати тимчасовий захист. Для цього також треба звернутися в Крайовий центр або до МВС та повідомити про свій від'їзд.

Також відмовтеся від медичного страхування, щоб не з'явилась заборгованість за страховим внеском. Це можна зробити особисто, телефоном або через онлайн-форму.

Сім'ї з дітьми повинні повідомити школу про від'їзд із Чехії, а працевлаштовані українці мають припинити трудові відносини зі своїм роботодавцем. Зверніть увагу на скасування договору про оренду та анулювання банківського рахунку.

Після скасування тимчасового захисту українці мають право на виїзд протягом 90 днів.