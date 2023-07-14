Украинских беженцев летом интересует, могут ли они посетить родных в Украине и сколько времени у них есть. Ведь переселенцы боятся потерять временную защиту из-за выезда из Чехии. Сколько беженцы могут находиться за пределами страны, чтобы не потерять этот статус – объяснили в МВД Чехии.

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Время выезда не ограничивают

На официальной странице Министерства внутренних дел Чехии отмечено, что временную защиту не отменяют, даже если человек уезжает на долгое время. Никто не будет лишать украинцев статуса из-за того, что они уехали из Чехии, но потом планируют вернуться.

Беженцы могут поехать в Украину на срок, который необходим для решения личных вопросов. Этот период не должен превышать время разрешенного пребывания. Временная защита была предоставлена для безопасности от конфликта, поэтому мы не рекомендуем путешествовать в места войны,

– сообщили в МВД Чехии.

Как видим, временной защиты в Чехии не лишают за выезд с территории страны. Но поездки за границу более чем на 10 рабочих дней могут повлиять на отдельные льготы:

социальное жилье;

предоставление финансовой помощи;

место в школе для ребенка;

медицинскую страховку.

Поэтому если планируете выехать из Чехии на время, сообщите об этом в Краевой центр помощи или МВД.

Отмена защиты

Если вы решили покинуть Чехию навсегда, вам нужно отменить временную защиту. Для этого стоит обратиться в Краевой центр или в МВД и сообщить о своем отъезде.

Также откажитесь от медицинского страхования, чтобы не появилась задолженность по страховому взносу. Это можно сделать лично, по телефону или через онлайн-форму.

Семьи с детьми должны уведомить школу об отъезде из Чехии, а трудоустроенные украинцы – прекратить трудовые отношения со своим работодателем. Обратите внимание на отмену договора аренды и аннулирование банковского счета.

После отмены временной защиты, украинцы имеют право на выезд в течение 90 дней.