Стався технічний збій: 30 000 українців за добу продовжили тимчасовий захист у Чехії

Для цього переселенцям потрібно продовжити тимчасовий захист на електронному порталі. Так, лише за одну добу, 30 січня, цифра охочих зробити це сягнула 30 000, внаслідок чого стався технічний збій. Про це йдеться на офіційній сторінці МВС у фейсбуці Naši Ukrajinci.

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Продовження тимчасового захисту для українців у Чехії

Щоб продовжити тимчасовий захист у Чехії, українцям потрібно оновити свої дані за посиланням.

30 січня це вдалося зробити 30 тисячам українців. Через високе навантаження у системі реєстрації стався збій. Тож тим, кому не вдається зареєструватися зараз, за декілька днів на електронну адресу, вказану під час створення облікового запису користувача, надішлють електронний лист з подальшим доступом.

Зазначається, що система працюватиме до 31 березня 2023 року. Тому не слід хвилюватися, що не встигнете.

тимчасовий захист у Чехії продовжили до 2024 року, тож українці зможуть легально перебувати у країні й протягом всього 2023 року.

Крім того, зміни очікують й тих, хто живе у безплатних прихистках. Тепер перебувати там можна лише 150 днів.