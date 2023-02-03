Для этого переселенцам нужно продлить временную защиту на электронном портале. Так, только за сутки, 30 января, цифра желающих сделать это достигла 30 000, в результате чего произошел технический сбой. Об этом говорится на официальной странице МВД в фейсбуке Naši Ukrajinci.

Читайте также В Польше готовят поправки в Спецзакон о помощи украинцам: что изменится для беженцев

Продолжение временной защиты для украинцев в Чехии

Чтобы продлить временную защиту в Чехии, украинцам нужно обновить свои данные по ссылке.

30 января это удалось сделать 30 тысячам украинцев. Из-за высокой нагрузки в системе регистрации произошел сбой. Поэтому тем, кому не удается зарегистрироваться сейчас, через несколько дней на электронный адрес, указанный при создании учетной записи пользователя, отправят электронное письмо с последующим доступом.

Система будет работать до 31 марта 2023 года. Поэтому не следует волноваться, что не успеете.

Заметьте: временная защита в Чехии продлена до 2024 года, поэтому украинцы смогут легально находиться в стране и в течение всего 2023 года.

Кроме того, перемены ожидают и тех, кто живет в бесплатных приютах. Теперь находиться там можно всего 150 дней.