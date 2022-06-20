Тимчасовий переїзд до Швеції: що треба знати українцям

Понад 39 тисяч українців переїхали до Швеції. В цій країні вони знайшли тимчасовий прихисток.

Втім, ще є чимало осіб, які мають намір виїхати до Швеції. Для цього їм слід знати деякі нюанси, наприклад, які документи потрібні для виїзду та куди звертатися по прибуттю до країни.

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Які документи потрібні для виїзду до Швеції

Ця країна не вимагає жодної візи, потрібно мати біометричний, тобто закордонний паспорт, або внутрішній паспорт громадянина України.

Якщо ви перетинаєте кордон із дітьми, то маєте пред'явити їхнє свідоцтво про народження. У випадку втрати такого документа, необхідно надати документ, що підтвердить ваші родинні зв'язки. Слід зауважити, що нотаріальний дозвіл іншого з батьків не потрібен.

Тим, хто перетинає кордон власною автівкою, слід мати "Зелену карту" – страхування для міжнародних поїздок. Оскільки автомобілі без цього документа не пропускають через кордон.

Що робити по прибуттю до Швеції

перетин кордону до Швеції можна здійснити на пунктах пропуску з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Словаччиною.

Коли українець перетинає кордон, його одразу мають направити до пункту реєстрації біженців. Там волонтери нададуть усе необхідне, зокрема, забезпечать тимчасовим проживанням.

Громадяни України з біометричними паспортами або шенгенськими візами мають можливість перебувати в Швеції впродовж 90 днів. Якщо вас цікавлять деталі щодо умов перебування, соціальної допомоги та роботи у Швеції, то варто звернутися до Міграційної служби.