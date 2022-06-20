Впрочем, есть еще немало людей, которые намерены уехать в Швецию. Для этого им следует знать некоторые нюансы, например, какие документы нужны для выезда и куда обращаться по прибытии в страну.

Читайте также На Евровидение-2023 в Великобританию: условия и требования для получения виз для украинцев

Какие документы нужны для выезда в Швецию

Эта страна не требует никакой визы, нужно иметь биометрический, то есть загранпаспорт, или внутренний паспорт гражданина Украины.

Если вы пересекаете границу с детьми, вы должны предъявить их свидетельство о рождении. В случае потери такого документа, необходимо предоставить документ, подтверждающий ваши родственные связи. Следует заметить, что нотариальное разрешение другого родителя не требуется.

Тем, кто пересекает границу на собственном автомобиле, следует иметь "Зеленую карту" – страхование для международных поездок. Поскольку автомобили без этого документа не пропускают через границу.

Обратите внимание: пересечение границы в Швецию можно провести на пунктах пропуска с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой и Словакией.

Что делать по прибытию в Швецию

Когда украинец пересекает границу, его должны направить в пункт регистрации беженцев. Там волонтеры предоставят все необходимое, в частности, обеспечат временным проживанием.

Граждане Украины с биометрическими паспортами или шенгенскими визами могут находиться в Швеции в течение 90 дней. Если вас интересуют детали относительно условий пребывания, социальной помощи и работы в Швеции, следует обратиться в Миграционную службу.

Обратите внимание – Финляндия и Швеция хотят немедленно вступить в НАТО: смотрите видео