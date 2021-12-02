"Тіло перетвориться на желе": в Польщі пропонують змінити спосіб поховання жертв COVID-19

До уряду надійшло звернення з проханням змінити чинні положення щодо поховання людей, які померли від коронавірусу. Тіла людей натомість пропонують піддавати кремації.

Звернення надіслав Президент Польської похоронної асоціації Кшиштоф Воліцький. Зокрема, чоловік розкритикував Указ міністра охорони здоров'я, в якому йдеться про вимогу класти тіло в поліетиленовий пакет.

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Детальніше про пропозицію

Якщо такий пакет щільний, то через 10 – 15 років тіло буквально перетвориться на желе,

– запевняє Кшиштоф Воліцький.

Президент Польської похоронної асоціації вимагає встановити порядок кремації тіл людей, які померли від коронавірусної інфекції. За його словами, якби COVID-19 потрапив до списку інфекційних захворювань, тоді труп довелося б поховати протягом однієї доби, а на початку пандемії санепід пояснив, що це створить проблеми з організацією поховання.

Отже, пан Воліцький акцентує на тому, що процедуру поховання жертв COVID-19 можна зробити швидшою, гуманнішою та екологічнішою.

До слова, розпорядження МОЗ від квітня 2020 року дає вказівки, як поводитися з трупами інфікованих людей. Згідно з документом, для проведення дезінфекції необхідно покласти тіло в захисний герметичний пакет разом з одягом або лікарняним покривалом.