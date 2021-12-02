Звернення надіслав Президент Польської похоронної асоціації Кшиштоф Воліцький. Зокрема, чоловік розкритикував Указ міністра охорони здоров'я, в якому йдеться про вимогу класти тіло в поліетиленовий пакет.
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Якщо такий пакет щільний, то через 10 – 15 років тіло буквально перетвориться на желе,
– запевняє Кшиштоф Воліцький.
Президент Польської похоронної асоціації вимагає встановити порядок кремації тіл людей, які померли від коронавірусної інфекції. За його словами, якби COVID-19 потрапив до списку інфекційних захворювань, тоді труп довелося б поховати протягом однієї доби, а на початку пандемії санепід пояснив, що це створить проблеми з організацією поховання.
Отже, пан Воліцький акцентує на тому, що процедуру поховання жертв COVID-19 можна зробити швидшою, гуманнішою та екологічнішою.