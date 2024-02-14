Що ти знаєш про найромантичніші місця світу: тест-валентинка

Кажуть: щоб зрозуміти, чи людина – твоя доля, варто вирушити з нею у мандрівку. На щастя, на планеті – так багато романтичних місць. Пройди тест й перевір, що ти знаєш про них.

День Святого Валентина святкують у більшості країн світу. Тоді міста прикрашають квітами, повітряними кульками та милими декораціями до свята кохання. Водночас є на планеті й такі локації, де День Святого Валентина наче ніколи й не закінчується.

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Закордон 24 пропонує пройти тест, який покаже: що ти знаєш про найромантичніші місця світу.

Де провести День Святого Валентина

Найпопулярнішими місцями для романтичних канікул на День Святого Валентина залишаються Венеція й Париж. Однак через наплив туристів там важко відчути вайб насолоди від перебування лише удвох. Чудовою небанальною альтернативою, аби подарувати собі й коханій людині романтичну мандрівку, є Відень. Місто палаців, музеїв, мистецтва, музики й фантастично смачних десертів за столітніми рецептами.

Шанувальникам таємниць та містики найкраще влаштувати собі побачення у Празі. Вдень можна насолодитися красою "золотого" міста, а вночі вирушити на магічну екскурсію темною Прагою.

Якщо серце кличе в Італію, варто обрати Верону. Коли як не у День Святого Валентина прогулятися місцями Ромео й Джульєтти та збагнути для себе: віриш чи не віриш у їхню історію.