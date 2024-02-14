День Святого Валентина празднуют в большинстве стран мира. Тогда города украшают цветами, воздушными шариками и милыми декорациями к празднику любви. В то же время есть на планете и такие локации, где День Святого Валентина как будто никогда и не заканчивается.

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Где провести День Святого Валентина

Самыми популярными местами для романтических каникул на День Святого Валентина остаются Венеция и Париж. Однако из-за наплыва туристов там трудно почувствовать вайб наслаждения от пребывания только вдвоем. Замечательной небанальной альтернативой, чтобы подарить себе и любимому человеку романтическое путешествие, является Вена. Город дворцов, музеев, искусства, музыки и фантастически вкусных десертов по столетним рецептам.

Поклонникам тайн и мистики лучше всего устроить себе свидание в Праге. Днем можно насладиться красотой "золотого" города, а ночью отправиться на магическую экскурсию по темной Праге.

Если сердце зовет в Италию, стоит выбрать Верону. Когда как не в День Святого Валентина прогуляться по местам Ромео и Джульетты и понять для себя: веришь или не веришь в их историю.