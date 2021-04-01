Де у Вроцлаві можна зробити тест на COVID-19: список медичних закладів

У сучасних реаліях потреба зробити ПЛР-тестування на COVID-19 виникає часто. Без підтвердження негативного результату тесту люди не можуть перетинати кордон та повертатися на свої робочі місця після нещодавно перенесеного захворювання. Розповідаємо, куди можна звертатися для проходження тесту на визначення COVID-19 тим, хто перебуває у Вроцлаві.
Міністерство охорони здоров'я Польщі опублікувало перелік 20 медичних закладів Нижньої Селезії, у яких роблять ПЛР-тестування на коронавірус. 13 з них розміщені у Вроцлаві.
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Вартість послуги залежить від медустанови. Середня ціна ПЛР-тесту у Вроцлаві становить 470 злотих. Тест на антиген вартує близько 150 злотих. Роблять тестування на коронавірус за попереднім записом.
Востаннє список оновлювався 25 березня 2021 року.
В багатьох медустановах Вроцлава роблять ПЛР-тести на COVID-19 / Фото Unsplash
Перелік назв та адрес лабораторій Вроцлава, де роблять тести на COVID-19
- SSE we Wrocławiu, вулиця Składowa, 1/3
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny, вулиця Borowska, 213
- Diagnostyka Punkt Pobrań (Punkt Pobrań Diagnostyki), вулиця Opolska, 131-a
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy oraz Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, вулиця Kamieńskiego 73-а
- Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, площа Hirszfelda, 12
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, вулиця Koszarowa, 5
- Wojskowy Szpital kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, вулиця Rudolfa Weigla, 5
- Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB, вулиця Tarnogajska, 11-13
- NZOZ "AURIMED" Artur Fuławka, Centrum Patologii Molekularnej Cellgen, вулиця Piwna 13
- Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, вулиця Weigla 12,
- Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Biobank, вулиця Stabłowicka, 147
- Laboratorium Mikrobiologiczne Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku, вулиця Muchoborska, 18
- Laboratorium Synevo, вулиця Fieldorfa 2