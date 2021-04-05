Де робити тест на COVID-19 на українсько-польському кордоні: вартість послуги

Із 30 березня 2021 року Польща змінила умови в'їзду. Згідно з новими правилами, зроблені на території України тести на визначення SARS-CoV-2 не є підставою для уникнення ізоляції. Розповідаємо, де у Польщі можна зробити тестування на COVID-19 і яка ціна послуг.

Багатьох українців, які планують поїздку в Польщу, цікавить питання, чи можна зробити тест на COVID-19 безпосередньо на кордоні. 24 канал проаналізував інформацію з офіційних джерел та вивчив свідчення людей, які перетинали українсько-польський кордон після 30 березня 2021 року. Розповідаємо, що вдалося з'ясувати.

До теми Нові правила в'їзду в Польщу з 30 березня: чи можуть українці уникнути карантину

Можливості для тих, хто подорожують літаком

Зробити швидкий тест на COVID-19 можна в аеропортах Познані, Вроцлава, Катовіце, Варшави та Гданська. Ціна у кожному місці буде різною. Чекати на результат доведеться приблизно 25 хвилин.

В аеропорті Познань-Лавіца з 7 лютого 2021 року роблять швидкі антигенні тести за 149 злотих .

з 7 лютого 2021 року роблять швидкі антигенні тести за . В аеропорті Вроцлава вартість швидкого антигенного тесту становить 200 злотих .

вартість швидкого антигенного тесту становить . В аеропорті Катовіце-Пижовіце за швидкий антигенний тест доведеться заплатити 180 злотих .

за швидкий антигенний тест доведеться заплатити . Зробити антигенний COVID-тест по прильоту з 30-го березня 2021 року можна й в аеропорті Варшава-Шопен . Пункт тестування розташований в залі для видачі багажу й працюватиме щодня. Ціна – 200 злотих .

. Пункт тестування розташований в залі для видачі багажу й працюватиме щодня. Ціна – . З 29 березня 2021 року в аеропорті Гданська також можна робити антигенний тест на коронавірус по прильоту. Вартість послуги – 190 злотих.

В аеропортах Польщі роблять антигенні тести на COVID-19 / Фото Depositphotos

Правила для тих, хто перетинають кордон автотранспортом або пішки

Особи, які перетинають кордон пішки або власним транспортом, повинні зробити тестування на COVID-19 на території Польщі. Звертатися слід лише в ті лабораторії, які мають доступ до електронної загальнонаціональної бази.

Перелік всіх лабораторій, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я Польщі, є на офіційному сайті

Мандрівник повинен обрати найбільш зручну для себе локацію зі списку і пройти тестування там. Добиратися до лабораторії потрібно пішки або власним транспортом, щоб уникнути контактів з іншими людьми. Заборонено викликати таксі та користуватися громадським транспортом.

Середня вартість ПЛР-тесту у польських медустановах становить 400-500 злотих. Швидкі антигенні тести коштують близько 150-200 злотих.

МООЗ Польщі надає перелік лабораторій, де можна зробити тест на COVID-19 / Фото Unsplash

Результат тесту прийде листом на електронну пошту або SMS-повідомленням. Для зручності відстеження результатів уряд Польщі рекомендує встановити додаток Kwarantanna domova. Після підтвердження негативного результату протягом доби людині прийде підтвердження того, що вона є звільненою від самоізоляції та обсервації. Щоб швидше отримати це підтвердження, деякі люди самостійно телефонували до санепідемстанції.

Згідно з коментарями людей, які перетинали українсько-польський кордон після 30 березня 2021 року, зробити тест на SARS-CoV-2 безпосередньо на кордоні не можна. Прикордонники наполягають на необхідності здачі тесту в одній з лабораторій, рекомендованих Міністерством охорони здоров'я Польщі.

Зате мобільні лабораторії, які надають послуги тестування на COVID-19, працюють на українській стороні. Тож особи, які повертаються в Україну, можуть зробити тест на польсько-українському кордоні. Приватні лабораторії є на всіх пунктах пропуску, за винятком "Грушів-Будомєж". Про це розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Ігор Матвійчук. Вартість послуги становить близько 1200 гривень.

Нагадуємо, що до уваги беруться лише. Експрес-тести, які продаються у супермаркетах та на заправках, не є підставою для перетину кордону чи уникнення ізоляції.

При перетині кордону до уваги беруться результати антигенних та ПЛР-тестів / Фото Unsplash