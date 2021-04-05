С 30 марта 2021 года Польша изменила условия въезда. Согласно новым правилам, сделанные на территории Украины тесты на определение SARS-CoV-2 не является основанием для избежания изоляции. Рассказываем, где в Польше можно сделать тестирование на COVID-19 и какова цена услуг.

Многих украинцев, которые планируют поездку в Польшу, интересует вопрос, можно ли сделать тест на COVID-19 непосредственно на границе. 24 канал проанализировал информацию из официальных источников и изучил свидетельства людей, которые пересекали украинско-польскую границу после 30 марта 2021 года. Рассказываем, что удалось выяснить.

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Возможности для тех, кто путешествуют самолетом

Сделать быстрый тест на COVID-19 можно в аэропортах Познани, Вроцлава, Катовице, Варшавы и Гданьска. Цена в каждом месте будет разной. Ждать результат придется примерно 25 минут .

В аэропорту Познань-Лавица с 7 февраля 2021 года делают быстрые антигенные тесты по 149 злотых .

В аэропорту Вроцлава стоимость быстрого антигенного теста составляет 200 злотых .

В аэропорту Катовице-Пыжовице за быстрый антигенный тест придется заплатить 180 злотых .

Сделать антигенный COVID-тест прилетев с 30-го марта 2021 года можно и в аэропорту Варшава-Шопен . Пункт тестирования расположен в зале выдачи багажа и работать каждый день. Цена – 200 злотых .

– С 29 марта 2021 года в аэропорту Гданьска можно делать антигенный тест на коронавирус по прилету. Стоимость услуги – 190 злотых .

В аэропортах Польши делают антигенные тесты на COVID-19 / Фото Depositphotos

Правила для тех, кто пересекают границу автотранспортом или пешком

Лица, пересекающие границу пешком или собственным транспортом, должны сделать тестирование на COVID-19 на территории Польши . Обращаться следует только в те лаборатории, которые имеют доступ к электронной общенациональной базы .

Перечень всех лабораторий, которые рекомендует Министерство здравоохранения Польши есть на официальном сайте.

Путешественник должен выбрать наиболее удобную для себя локацию из списка и пройти тестирование там . Добираться в лабораторию нужно пешком или собственным транспортом, чтобы избежать контактов с другими людьми. Запрещено вызывать такси и пользоваться общественным транспортом.

Средняя стоимость ПЦР-теста в польских медучреждениях составляет 400-500 злотых . Быстрые антигенные тесты стоят около 150-200 злотых .

МОЗ Польши предоставляет список лабораторий, где можно сделать тест на COVID-19 / Фото Unsplash

Результат теста придет письмом на электронную почту или SMS-сообщением . Для удобства отслеживания результатов правительство Польши рекомендует установить приложение Kwarantanna domova . После подтверждения отрицательного результата в течение суток человеку придет подтверждение того, что он освобожден от самоизоляции и обсервации. Чтобы быстрее получить это подтверждение, некоторые люди самостоятельно звонили в санэпидемстанцию.

Согласно комментариям людей, которые пересекали украинско-польскую границу после 30 марта 2021 года, сделать тест на SARS-CoV-2 непосредственно на границе нельзя . Пограничники настаивают на необходимости сдачи теста в одной из лабораторий, рекомендуемых Министерством здравоохранения Польши.

Зато мобильные лаборатории , которые предоставляют услуги тестирования на COVID-19, работают на украинской стороне . Поэтому те, кто возвращаются в Украину , могут сделать тест на польско-украинской границе . Частные лаборатории есть на всех пунктах пропуска, за исключением "Грушев-Будомеж". Об этом рассказал начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Игорь Матвийчук . Стоимость услуги составляет около 1200 гривен .

Напоминаем, что принимаются только антигенные и ПЦР-тесты . Экспресс-тесты, которые продаются в супермаркетах и на заправках, не является основанием для пересечения границы или избегания изоляции.