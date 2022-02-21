Так, до Трудового кодексу та деяких інших актів (UD 318) Міністерства праці та соціальної політики можуть внести зміни. Автори пропозиції очікують, що буде врегульовано контроль співробітників на вміст алкоголю та наркотиків.

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Деталі

Питання є вкрай актуальним для роботодавців, адже наразі неможливо встановити, чи перебуває співробітник під впливом вищезгаданих речовин. Передовсім, алкоголь та наркотики:

змінюють свідомість, а відтак негативно впливають на психофізичні здібності;

можуть загрожувати здоров'ю та життю не лише самого працівника, а і його колег та третіх осіб;

інколи нетверезий працівник також може пошкодити або знищити майно, що може спричинити серйозні фінансові наслідки для роботодавця.

Як це відбуватиметься

Фахівці розглянуть пропозицію та розроблять положення, що передбачатиме спосіб та періодичність проведення тестувань. Зазначається, що процедура визначатиметься в індивідуальному порядку для кожної галузі.