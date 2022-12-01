Одной из санкций есть усиление визовых ограничений. Многие страны ввели соответствующие условия, впрочем, есть те, которые все же готовы принимать граждан из страны-оккупанта. Речь идет о Таиланде, где ожидают наплыва туристов из РФ.

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Таиланд все еще хочет принимать российских туристов

Так, российские туристы массово прилетают на Пхукет – самый большой остров Таиланда – после возобновления прямых рейсов из России в конце октября.

По данным таиландских СМИ, в первые 10 дней ноября россияне составляли самую большую группу туристов на Пхукете (18 370 из 75 247 международных прибытий). Президент Ассоциации тайских туристических агентов Сиддивахр Чивараттанапорн заявил тайской газете, что туроператоры на Пхукете не были готовы к внезапному наплыву туристов.

Первым прямым рейсом из Москвы в Таиланд с начала полномасштабной войны 24 февраля стал чартерный рейс авиакомпании "Икар" 30 октября. Персонал аэропорта буквально "радовался возвращению российского туризма". В этот же день российская государственная авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые рейсы в Таиланд, Индию и Мальдивы.

Заметьте: Пхукет очень зависит от туризма. В пандемию туристическая индустрия составляла около 80% экономики острова и обеспечивала более 300 000 рабочих мест. Многие из этих туристов приезжают из России, но их количество резко сократилось после вторжения России в Украину. В январе на остров прибыли 24 000 российских туристов, а с мая по сентябрь эти цифры упали до 3 200 – 4 200 в месяц.

Как Таиланд воспринимает войну России против Украины

Таиланд придерживается нейтральной позиции насчет войны России против Украины. Страна не участвовала ни в каких запретах или санкциях в отношении россиян и даже упростила для них получение виз.

Это государство планирует принять 1 миллион российских туристов в 2022 году. По разным прогнозам, это число достигнет пика зимой.

Ограничение въезда россиянам: коротко