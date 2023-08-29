В Австрії запропонували річний безплатний проїзд на весь громадський транспорт за татуювання на кліматичну тематику. Таку акцію проводить Klimaticket, який зазвичай надає знижки на проїзд у громадському транспорті та потягах.

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Тату-проїзний

Татуювання-проїзний має бути набите за одним із шаблонів Klimaticket. Вони стосуються екологічної тематики, скорочення викидів та зміни клімату. Тату можна було зробити на кількох музичних фестивалях абсолютно безкоштовно. Але є важлива умова: дозволено лише повнолітнім.

Ініціативу підтримала очільниця Міністерства з питань захисту клімату Леонора Гевесслер. Акцію одразу розкритикували у місцевих ЗМІ, соцмережах, а також кілька австрійських урядовців. Вони вважають, що це заохочення до безвідповідальної поведінки.

Це така показова акція? Мотивувати молодь робити татуювання?

— написав один із користувачів у інстаграмі під постом про кліматичні тату.

З акаунту Klimaticket просто відповіли – "‎персональна відповідальність".

Представники компанії заявили, що акцію з татуюваннями "‎сприйняли позитивно" і певний попит на неї був. Кліматичні тату заради безплатного проїзду зробили 6 людей. Але після критики, яка полилася на організацію від журналістів та урядовців, вони не впевнені, що готові повторити це наступного року.

Кліматичний квиток (Klimaticket) — це річний проїзний на весь громадський транспорт Австрії. Його вартість 1 095 євро на рік. Понад 245 тисяч осіб користуються ним наразі.