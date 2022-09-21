Ситуація ще сумніша, якщо діти через війну стали свідками вбивств або втратили когось із рідних. Очевидно, їм необхідна психологічна реабілітація. Таку можна пройти у таборі Gen.Camp в Іспанії.
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Як взяти участь в таборі
Gen.Camp – це оздоровчо-освітній табір для психологічної реабілітації дітей з гарячих точок України. Тому участь в таборі можуть взяти діти з таких локацій.
Організатори зазначають, що у цьому таборі спеціалісти допомагають дітям подолати травму війни та повернути радість дитинства. Табір розташований на мальовничому сході Іспанії. З дітьми працюють лікарі з України та Ізраїлю.
Ці діти стали свідками вбивств, втратили обох або одного з батьків, пережили жахіття окупації, вижили під ракетними обстрілами та потребують якнайшвидшої психологічної допомоги,
– наголошують у громадській організації.
Програма реабілітації триває 30 днів. Впродовж цього терміну діти:
- проходять когнітивно-поведінкову терапію;
- арттерапію;
- анімалотерапію (з тваринами);
- терапію апаратом Tomatis за індивідуальними програмами.
Як зауважують, діти можуть проходити психологічну реабілітацію як в групах, так й індивідуально. Все залежить від потреб конкретної дитини.
Також кожна дитина має окремого спеціаліста, який створює її психологічний профіль, й педагогічну програму реабілітації.