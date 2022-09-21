Ситуация еще печальнее, если дети из-за войны стали свидетелями убийств или потеряли кого-то из родных. Очевидно, им необходима психологическая реабилитация. Такую можно пройти в лагере Gen.Camp в Испании.
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Как принять участие в лагере
Gen.Camp – это оздоровительно-образовательный лагерь для психологической реабилитации детей с горячих точек Украины. Потому участие в лагере могут принять дети из таких локаций.
Организаторы отмечают, что в этом лагере специалисты помогают детям справиться с травмой войны и вернуть радость детства. Лагерь расположен на живописном востоке Испании. С детьми работают врачи из Украины и Израиля.
Эти дети стали свидетелями убийств, потеряли обоих или одного из родителей, пережили ужасы оккупации, выжили под ракетными обстрелами и нуждаются в скорейшей психологической помощи,
– отмечают в общественной организации.
Программа реабилитации длится 30 дней. В течение этого срока дети:
- проходят когнитивно-поведенческую терапию;
- арт-терапию;
- анималотерапию (с животными);
- терапию аппаратом Tomatis по индивидуальным программам.
Как отмечают, дети могут проходить психологическую реабилитацию как в группах, так и индивидуально. Всё зависит от потребностей конкретного ребенка.
Также каждый ребенок имеет отдельного специалиста, создающего его психологический профиль, и педагогическую программу реабилитации.