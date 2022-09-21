Ситуация еще печальнее, если дети из-за войны стали свидетелями убийств или потеряли кого-то из родных. Очевидно, им необходима психологическая реабилитация. Такую можно пройти в лагере Gen.Camp в Испании.

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Как принять участие в лагере

Gen.Camp – это оздоровительно-образовательный лагерь для психологической реабилитации детей с горячих точек Украины. Потому участие в лагере могут принять дети из таких локаций.

Организаторы отмечают, что в этом лагере специалисты помогают детям справиться с травмой войны и вернуть радость детства. Лагерь расположен на живописном востоке Испании. С детьми работают врачи из Украины и Израиля.

Эти дети стали свидетелями убийств, потеряли обоих или одного из родителей, пережили ужасы оккупации, выжили под ракетными обстрелами и нуждаются в скорейшей психологической помощи,

– отмечают в общественной организации.

Программа реабилитации длится 30 дней. В течение этого срока дети:

проходят когнитивно-поведенческую терапию;

арт-терапию;

анималотерапию (с животными);

терапию аппаратом Tomatis по индивидуальным программам.

Как отмечают, дети могут проходить психологическую реабилитацию как в группах, так и индивидуально. Всё зависит от потребностей конкретного ребенка.

Также каждый ребенок имеет отдельного специалиста, создающего его психологический профиль, и педагогическую программу реабилитации.

Внимание! Чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету на сайте Gen.Ukrainian и пройти аудио- или видео собеседование с кураторами проекта для уточнения данных.