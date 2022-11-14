Благодійна акція SZLACHETNA PACZKA цього року триватиме місяць – до 12 грудня кожен охочий може долучитися до доброї справи. Відтак, впродовж наступних чотирьох тижнів учасники ініціативи повинні вибрати, кому саме зі списку допомагати та разом із родичами, друзями чи колегами підготувати Шляхетну посилку.

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Цьогоріч допомогу збиратимуть, серед іншого, для літніх людей, сімей з фінансовими проблемами та для біженців з України,

– розповідає президентка Stowarzyszenia WIOSNA Йоанна Садзік.

Онлайн-база контактів не припиняє зростати. Щодня до неї додають майже 1000 нових людей, які чекатимуть на допомогу напередодні Різдва.

Як взяти участь в акції SZLACHETNA PACZKA

Переходьте за посиланням та обирайте родину, для якої готуватимете посилку.

Ознайомтеся з потребами родини та зберіть Шляхетну посилку.

Коли зберете необхідні речі, 10 та 11 грудня відвезіть їх на місцевий склад, звідки волонтери доставлять їх до сімей.

Більше інформації про проєкт дізнавайтеся за посиланням або зателефонувавши на гарячу лінію 12 333 78 00 (працює щодня з 09:00 до 20:00).