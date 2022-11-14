Благотворительная акция SZLACHETNA PACZKA в этом году продлится месяц – до 12 декабря каждый желающий может приобщиться к хорошему делу. Следовательно, в течение следующих четырех недель участники инициативы должны выбрать, кому именно из списка помогать и вместе с родственниками, друзьями или коллегами подготовить Благородную посылку.

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В этом году помощь будут собирать, среди прочего, для пожилых людей, семей с финансовыми проблемами и для беженцев из Украины,

– рассказывает президент Stowarzyszenia WIOSNA Йоанна Садзик.

Онлайн-база контактов не перестает расти. Ежедневно в нее добавляют почти 1000 новых людей, которые будут ждать помощи в канун Рождества.

Как принять участие в акции SZLACHETNA PACZKA

Переходите по ссылке и выбирайте семью, для которой будете готовить посылку.

Ознакомьтесь с потребностями семьи и соберите Благородную посылку.

Когда соберете необходимые вещи, 10 и 11 декабря отвезите их на местный склад, откуда волонтеры доставят их к семьям.