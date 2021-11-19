Святу бути: у Вроцлаві розпочав роботу грандіозний різдвяний ярмарок
Джерело:In Poland
У польському Вроцлаві завершилися приготування до проведення різдвяного ярмарку. І хоча цьогоріч головної сцени не буде через пандемію COVID-19 і обмежувальні заходи, туристам та мешканцям міста буде на що подивитися.
Той, хто бодай раз в житті був у Вроцлаві під час різдвяних свят, знає, як це місто вміє розважати та дивувати.
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Різдвяний ярмарок у Вроцлаві називають одним з найгарніших в Європі. І, повірте, не просто так. З усіх боків ви відчуваєте шалені аромати копченого сиру, святкової випічки "кюртошкалач", ковбасок та смажених каштанів. А зігрітися на морозі допоможе польський варіант глінтвейну "гжанець", який подають у спеціальних святкових чашках.
Що відомо про різдвяний ярмарок у Вроцлаві?Вперше різдвяний ярмарок у Вроцлаві відбувся ще у 2008 році й відтоді став надзвичайно популярним серед поляків і туристів. А 2016 року німецька газета Die Welt включила його у список п'яти найкрасивіших різдвяних ярмарків у Європі – поряд з ярмарками у Брайтоні (Велика Британія), Страсбурзі (Франція), Больцано (Італія) та Пуерто Порталес (Іспанія).
Святковий ярмарок вже традиційно розпочав свою роботу на ринковій площі Вроцлава, в самому центрі міста. Її локалізація буде також на вулицях:
- Площа Ринок (південь, схід та північ),
- вулиця Свидницька (від підземного проходу на Ринкову площу),
- вулиця Олавська (від вулиці Чобітної до Ринкової площі),
- Площа Сольна.
Графік роботи ярмарка
Ярмарок офіційно почав роботу 19 листопада та працюватиме до Нового року. Заклади швидкого харчування та кіоски будуть відкриті щодня з 10:00 до 21:00. Також на відвідувачів чекатиме парк розваг.
Грандіозний різдвяний ярмарок у Вроцлаві / Фото Travel Calendar