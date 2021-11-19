Святу бути: у Вроцлаві розпочав роботу грандіозний різдвяний ярмарок

У польському Вроцлаві завершилися приготування до проведення різдвяного ярмарку. І хоча цьогоріч головної сцени не буде через пандемію COVID-19 і обмежувальні заходи, туристам та мешканцям міста буде на що подивитися.

Той, хто бодай раз в житті був у Вроцлаві під час різдвяних свят, знає, як це місто вміє розважати та дивувати.

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Різдвяний ярмарок у Вроцлаві називають одним з найгарніших в Європі. І, повірте, не просто так. З усіх боків ви відчуваєте шалені аромати копченого сиру, святкової випічки "кюртошкалач", ковбасок та смажених каштанів. А зігрітися на морозі допоможе польський варіант глінтвейну "гжанець", який подають у спеціальних святкових чашках.

Що відомо про різдвяний ярмарок у Вроцлаві? Вперше різдвяний ярмарок у Вроцлаві відбувся ще у 2008 році й відтоді став надзвичайно популярним серед поляків і туристів. А 2016 року німецька газета Вперше різдвяний ярмарок у Вроцлаві відбувся ще у 2008 році й відтоді став надзвичайно популярним серед поляків і туристів. А 2016 року німецька газета Die Welt включила його у список п'яти найкрасивіших різдвяних ярмарків у Європі – поряд з ярмарками у Брайтоні (Велика Британія), Страсбурзі (Франція), Больцано (Італія) та Пуерто Порталес (Іспанія).

Щороку на замовлення виготовляють тисячі нових кружок з неповторним дизайном. Які, до речі, можна взяти із собою в якості сувеніру – але не забудьте заплатити!

Святковий ярмарок вже традиційно розпочав свою роботу на ринковій площі Вроцлава, в самому центрі міста. Її локалізація буде також на вулицях:

Площа Ринок (південь, схід та північ),

вулиця Свидницька (від підземного проходу на Ринкову площу),

вулиця Олавська (від вулиці Чобітної до Ринкової площі),

Площа Сольна.

Графік роботи ярмарка

Ярмарок офіційно почав роботу 19 листопада та працюватиме до Нового року. Заклади швидкого харчування та кіоски будуть відкриті щодня з 10:00 до 21:00. Також на відвідувачів чекатиме парк розваг.

Грандіозний різдвяний ярмарок у Вроцлаві / Фото Travel Calendar