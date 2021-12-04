Акція проходить під креативним слоганом: "Ялинка із позитивною енергією". Отримати ялинку можна до 24 грудня.

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Reduce, Reuse, Recycle

Даруючи ялинки, місто Тихи привертає увагу до національного тижня 3R (Reduce, Reuse, Recycle) що перекладається як скорочення, повторне використання, переробка. Це просвітницька кампанія, яка у Польщі відбувається під патронатом Європейської комісії, Асоціації польських міст та Асоціації сільських громад Республіки Польща.

Щоб привернути увагу до проблем небезпечних відходів, місцеві органи влади, установи, представники бізнесу, неурядового сектора та всі споживачі намагаються підвищувати обізнаність щодо важливості принципів застосування методики 3R у повсякденному житті задля збереження чистоти довкілля.

Як отримати безплатну ялинку

Щоб отримати святкове дерево, треба "заплатити" 15 старих батарейок або не менше як 0,5 кілограма використаних батарейок. Принести їх потрібно до офісу Управління поводження з муніципальними відходами. Тоді учаснику акції видадуть ваучер на отримання ялинки в місцевому садовому центрі "Кулька".

Окрім ялинки, учасникам роздають інструкції з правильної утилізації використаних батарейок, адже їх не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами.

Зверніть увагу! За правилами акції, одна сім'я може взяти один ваучер.

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