Акция проходит под креативным слоганом: "Елка с положительной энергией" . Получить елку можно до 24 декабря .

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Reduce, Reuse, Recycle

Даря елки, город Тихи привлекает внимание к национальной неделе 3R (Reduce, Reuse, Recycle), что переводится как сокращение, повторное использование, переработка. Это просветительская кампания, которая проходит в Польше под патронатом Европейской комиссии, Ассоциации польских городов и Ассоциации сельских общин Республики Польша.

Чтобы привлечь внимание к проблемам опасных отходов, местные органы власти, учреждения, представители бизнеса, неправительственного сектора и все потребители пытаются повышать осведомленность о важности принципов применения методики 3R в повседневной жизни для сохранения чистоты окружающей среды.

Как получить бесплатную елку

Чтобы получить праздничное дерево, нужно "заплатить" 15 старых батареек или не менее 0,5 килограмма использованных батареек . Принести их нужно в офис Управления обращения с муниципальными отходами . Тогда участнику акции выдадут ваучер на получение елки в местном садовом центре "Шарик" .

Кроме елки, участникам раздают инструкции по правильной утилизации использованных батареек , ведь их нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Обратите внимание! По правилам акции, одна семья может взять один ваучер.