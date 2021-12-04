Акция проходит под креативным слоганом: "Елка с положительной энергией". Получить елку можно до 24 декабря.
Интересно Дважды эмигрировали и создали выгодный бизнес в Польше: как украинцы упорно шли к успеху
Reduce, Reuse, Recycle
Даря елки, город Тихи привлекает внимание к национальной неделе 3R (Reduce, Reuse, Recycle), что переводится как сокращение, повторное использование, переработка. Это просветительская кампания, которая проходит в Польше под патронатом Европейской комиссии, Ассоциации польских городов и Ассоциации сельских общин Республики Польша.
Чтобы привлечь внимание к проблемам опасных отходов, местные органы власти, учреждения, представители бизнеса, неправительственного сектора и все потребители пытаются повышать осведомленность о важности принципов применения методики 3R в повседневной жизни для сохранения чистоты окружающей среды.
Как получить бесплатную елку
Чтобы получить праздничное дерево, нужно "заплатить" 15 старых батареек или не менее 0,5 килограмма использованных батареек. Принести их нужно в офис Управления обращения с муниципальными отходами. Тогда участнику акции выдадут ваучер на получение елки в местном садовом центре "Шарик".
Кроме елки, участникам раздают инструкции по правильной утилизации использованных батареек, ведь их нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.
Также узнайте, какой будет главная елка Украины на Новый год 2022: смотрите видео