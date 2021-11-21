Відвідувачі ярмарку будуть частуватися напоями та святковими стравами в асортименті. Також гостям пропонуватимуть сувеніри та різні атракції.

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Коли запрацює різдвяний ярмарок у Кракові

Традиційний краківський різдвяний ярмарок розпочнеться на Головній площі вже 26 листопада. Він триватиме до 2 січня 2022 року.

На площі встановлять стенд з дереворитом, картинами на папері ручної роботи та репліками історичних об'єктів здебільшого краківського походження, а також сценами, пов'язаними зі святом Різдва. Ще відбуватимуться ковальські покази. Для відвідувачів буде працювати кузня. Тож кожен охочий зможе придбати іменну підкову.

Свої товари продавці ярмарку презентуватимуть у 68 локаціях. Придбати можна буде як новорічні прикраси (свічки, іграшки, декор тощо), так і харчові продукти (м'ясні вироби, сири, печиво, тістечка, мед, різдвяні пряники, глінтвейн та інше). На вибір будуть також вироби з хутра, шкіри, вовни, льону та кераміки.

Скуштувати можна буде й закордонні смаколики. Наприклад, іспанські чуррос (солодка обсмажена випічка з заварного тіста), угорські калачі, турецькі солодощі.