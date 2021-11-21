Посетители ярмарки будут угощаться напитками и праздничными блюдами в ассортименте. Также гостям будут предлагать сувениры и разные развлечения .

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Когда заработает рождественская ярмарка в Кракове

Традиционная краковская рождественская ярмарка начнется на Главной площади уже 26 ноября . Она продлится до 2 января 2022 года .

На площади установят стенд с дереворитами, картинами на бумаге ручной работы и репликами исторических объектов в основном краковского происхождения, а также сценами, связанными с праздником Рождества. Еще будут проходить кузнечные показы. Для посетителей будет работать кузница. Так что каждый желающий сможет приобрести именную подкову.

Свои товары продавцы ярмарки будут представлять на 68 локациях . Приобрести можно как новогодние украшения (свечи, игрушки, декор и так далее), так и пищевые продукты (мясные изделия, сыры, печенье, пирожные, мед, рождественские пряники, глинтвейн и прочее). На выбор будут также изделия из меха, кожи, шерсти, льна и керамики.