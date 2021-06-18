Свята та вихідні дні у Польщі на 2021 рік: календар свят за місяцями

У Польській Республіці вихідними днями вважаються не тільки неділі, але і деякі свята. Причому, якщо в багатьох країнах такі свята – умовно вихідні, то в Польщі в ці дні практично все завмирає. Ви не знайдете торгові точки, які працюють. Торгівля у вихідні дні заборонена законодавчо на всій території республіки. Винятком є маленькі магазинчики, де за прилавком стоїть сам господар.
Всі свята у Польщі за місяцями
Вже протягом 3 років у Польщі на законодавчому рівні введено заборону на роботу торгових точок не тільки у святкові дні, а й у неділі. Якщо ви плануєте шопінг у цій країні, то враховуйте, що для цього є тільки 7 неділь, коли працюють всі торгові точки у 2021 році:
Варто знати Відкриття ресторанів, масові заходи та очне навчання: підсумки карантинних послаблень у Польщі
- 2 неділі перед Різдвом;
- перед Великоднем;
- 4 неділі протягом року.
Основних свят у Польській Республіці в році не так вже й багато. Ці дні офіційно оголошені вихідними. Якщо ж свята випадають на понеділок або вівторок, четвер або п'ятницю, з'являються додаткові вихідні.
Для того, щоб ви не потрапили в незручну ситуацію, відвідуючи цю країну, ми склали календар святкових і вихідних днів:
Січень:
- 1 (п'ятниця) – Новий Рік (Nowy Rok) або День Святого Сильвестра;
- 3 (неділя) – вихідний;
- 6 (середа) – релігійне свято Богоявлення (Objawienie Pańskie) або Трьох Королів (Święto Trzech Króli);
- 10, 17, 24 (неділі) – вихідні дні;
- 31 (неділя) – торгівля дозволена.
Лютий:
- 7, 14, 21, 28 (неділі) – вихідні дні.
Березень:
- 7, 14, 21 (неділі) – вихідні дні;
- 28 (неділя) – торгівля дозволена.
Квітень:
- 3 (субота) – всі торговельні точки працюють до 14:00;
- 4 (неділя) – релігійне свято Воскресіння Господнє (Wielkanoc) або Перший День Пасхи (Pierwszy dzień Wielkiej Nocy);
- 5 (понеділок) – Другий день Великодня (Drugi dzień Wielkiej Nocy);
- 11, 18 (неділі) – вихідні дні;
- 25 (неділя) – магазини працюють.
Травень:
- 1 (субота) – державне свято День Праці (Święto Pracy);
- 2 (неділя) – вихідний;
- 3 (понеділок) – національне свято День Конституції (Dzień Konstytucji);
- 9, 16 (неділі) – вихідні дні;
- 23 (неділя) – релігійне свято Зішестя Духа Святого або перший день Зелених свят (Pierwszy dzień Zielonych Świątek);
- 30 (неділя) – вихідний.
Червень:
- 3 (четвер) – релігійне свято Тіла і Крові Христових (Dzień Bożego Ciała);
- 6, 13, 20 (неділі) – вихідні дні;
- 27 (неділя) – магазини працюють.
Липень:
- 4, 11, 18, 25 (неділі) – вихідні дні.
Серпень:
- 1, 8 (неділі) – вихідні дні;
- 15 (неділя) – релігійне свято Вознесіння Пресвятої Діви Марії (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), а також офіційне свято День Польської Армії;
- 22 (неділя) – вихідний;
- 29 (неділя) – всі магазини відкриті.
Вересень:
- 5, 12, 19, 26 (неділі) – вихідні дні.
Жовтень:
- 3, 10, 17, 24, 31 (неділі) – вихідні дні.
Листопад:
- 1 (понеділок) – релігійне свято День Усіх Святих (Wszystkich Świętych);
- 7 (неділя) – вихідний;
- 11 (четвер) – національне свято День Незалежності (Narodowe Święto Niepodległości);
- 14, 21, 28 (неділі) – вихідні дні.
Грудень:
- 5 (неділя) – вихідний;
- 12, 19 (неділі) – всі магазини відкриті;
- 24 (п'ятниця) – торгівля дозволена до 14 години.
- 25 (субота) – Перший день Різдва Христового (Pierwszy dzień Bożego Narodzenia);
- 26 (неділя) – Другий день Різдва Христового (Drugi dzień Bożego Narodzenia).
Недільні дні, коли торговельні мережі працюють:
- 31 січня.
- 28 березня.
- 25 квітня.
- 27 червня.
- 29 серпня.
- 12 грудня.
- 19 грудня.
Також важливо знати, що напередодні Великодня та Різдва магазини працюють до 14 години. Однак за умови великого напливу покупців вони можуть закритися раніше, щоб встигнути обслужити тих, хто зайшов у магазин.
Коли магазини Польщі не будуть працювати / Фото Unsplash
На 2021 рік також випадає кілька довгих вікендів:
- січень – з 1 по 3 (з п'ятниці до понеділка);
- квітень – з 3 по 5 (з суботи до вівторка);
- травень – з 1 по 3 (з суботи до вівторка);
- червень – з 3 по 6 (з четверга до понеділка);
- жовтень – з 30 по 1 листопада (з суботи до вівторка);
- листопад – з 11 по 14 (з четверга до понеділка).
Плануючи поїздку до Польщі, ознайомтеся з вищенаведеним календарем вихідних і святкових днів. У ці дні не працюють продовольчі магазини й торгові центри. Однак якщо ви потрапили до країни в один із цих днів, то покупки можна зробити або в маленьких магазинчиках, де торгує сам господар, або, наприклад, в магазинах, розташованих на автобусних (великих) та залізничних вокзалах, автозаправках.