Все праздники в Польше по месяцам

Уже в течение 3 лет в Польше на законодательном уровне введен запрет на работу торговых точек не только в праздничные дни, но и по воскресеньям. Если вы планируете шопинг в этой стране, то учитывайте, что для этого есть только 7 воскресений, когда работают все торговые точки в 2021 году:

Стоит знать Открытие ресторанов, массовые мероприятия и очное обучение: карантинные послабления в Польше

  • 2 воскресенья перед Рождеством;
  • перед Пасхой;
  • 4 воскресенья в течение года.

Основных праздников в Польской Республике в году не так уж и много. Эти дни официально объявлены выходными днями. Если же праздники выпадают на понедельник или вторник, четверг или пятницу, появляются дополнительные выходные.

Для того чтобы вы не попали в неудобную ситуацию, посещая эту страну, мы составили помесячный календарь праздничных и выходных дней:

Январь:

  • 1 (пятница) – праздник Новый Год (Nowy Rok) или День Святого Сильвестра;
  • 3 (воскресенье) – выходной;
  • 6 (среда) – религиозный праздник Богоявление (Objawienie Pańskie) или Трех Королей (Święto Trzech Króli);
  • 10, 17, 24 (воскресенья) – выходные дни;
  • 31 (воскресенье) – торговля разрешена.

Февраль:

  • 7, 14, 21, 28 (воскресенья) – выходные дни.

Март:

  • 7, 14, 21 (воскресенья) – выходные дни;
  • 28 (воскресенье) – торговля разрешена.

Апрель:

  • 3 (суббота) – все торговые точки работают до 14:00;
  • 4 (воскресенье) – религиозный праздник Воскресение Господне (Wielkanoc) или Первый День Пасхи (Pierwszy dzień Wielkiej Nocy);
  • 5 (понедельник) – Второй день Пасхи (Drugi dzień Wielkiej Nocy);
  • 11, 18 (воскресенья) – выходные дни;
  • 25 (воскресенье) – магазины работают.

Май:

  • 1 (суббота) – государственный праздник День Труда (Święto Pracy);
  • 2 (воскресенье) – выходной;
  • 3 (понедельник) – национальный праздник День Конституции (Dzień Konstytucji);
  • 9, 16 (воскресенья) – выходные дни;
  • 23 (воскресенье) – религиозный праздник Сошествие Духа Святого или первый день Зеленых святок (Pierwszy dzień Zielonych Świątek);
  • 30 (воскресенье) – выходной

Июнь:

  • 3 (четверг) – религиозный праздник Тела и Крови Христовых (Dzień Bożego Ciała);
  • 6, 13, 20 (воскресенья) – выходные дни;
  • 27 (воскресенье) – магазины работают.

Июль:

  • 4, 11, 18, 25 (воскресенья) – выходные дни.

Август:

  • 1, 8 (воскресенья) – выходные дни;
  • 15 (воскресенье) – религиозный праздник Вознесение Пресвятой Девы Марии (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), а также официальный праздник День Польской Армии;
  • 22 (воскресенье) – выходной;
  • 29 (воскресенье) – все магазины открыты.

Сентябрь:

  • 5, 12, 19, 26 (воскресенья) – выходные дни.

Октябрь:

  • 3, 10, 17, 24, 31 (воскресенья) – выходные дни.

Ноябрь:

  • 1 (понедельник) – религиозный праздник День Всех Святых (Wszystkich Świętych);
  • 7 (воскресенье) – выходной;
  • 11 (четверг) – национальный праздник День Независимости (Narodowe Święto Niepodległości);
  • 14, 21, 28 (воскресенья) – выходные дни.

Декабрь:

  • 5 (воскресенье) – выходной;
  • 12, 19 (воскресенья) – все магазины открыты;
  • 24 (пятница) – торговля разрешена до 14 часов.
  • 25 (суббота) – Первый день Рождества Христова (Pierwszy dzień Bożego Narodzenia);
  • 26 (воскресенье) – Второй день Рождества Христова (Drugi dzień Bożego Narodzenia).

Воскресные дни, когда торговые сети работают:

  • 31 января.
  • 28 марта.
  • 25 апреля.
  • 27 июня.
  • 29 августа.
  • 12 декабря.
  • 19 декабря.

Также важно знать, что накануне Пасхи и Рождества магазины работают до 14 часов. Однако при большом наплыве покупателей они могут закрыться раньше, чтобы успеть обслужить тех, кто зашел в магазин.

Коли магазини Польщі не будуть працювати
Когда магазины Польши не будут работать / Фото Unsplash

На 2021 год также выпадает несколько длинных уикендов:

  • январь – с 1 по 3 (с пятницы до понедельника);
  • апрель – с 3 по 5 (с субботы до вторника);
  • май – с 1 по 3 (с субботы до вторника);
  • июнь – с 3 по 6 (с четверга до понедельника);
  • октябрь – с 30 по 1 ноября (с субботы до вторника);
  • ноябрь – с 11 по 14 (с четверга до понедельника).

Планируя поездку в Польшу, ознакомьтесь с вышеприведенным календарем выходных и праздничных дней. В эти дни не работают продовольственные магазины и торговые центры. Однако если вы попали в один из таких дней в страну, то покупки можно сделать или в маленьких магазинчиках, где торгует сам хозяин, или, например, в магазинах, расположенных на автобусных (крупных) и железнодорожных вокзалах, автозаправках.