Все праздники в Польше по месяцам
Уже в течение 3 лет в Польше на законодательном уровне введен запрет на работу торговых точек не только в праздничные дни, но и по воскресеньям. Если вы планируете шопинг в этой стране, то учитывайте, что для этого есть только 7 воскресений, когда работают все торговые точки в 2021 году:
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- 2 воскресенья перед Рождеством;
- перед Пасхой;
- 4 воскресенья в течение года.
Основных праздников в Польской Республике в году не так уж и много. Эти дни официально объявлены выходными днями. Если же праздники выпадают на понедельник или вторник, четверг или пятницу, появляются дополнительные выходные.
Для того чтобы вы не попали в неудобную ситуацию, посещая эту страну, мы составили помесячный календарь праздничных и выходных дней:
Январь:
- 1 (пятница) – праздник Новый Год (Nowy Rok) или День Святого Сильвестра;
- 3 (воскресенье) – выходной;
- 6 (среда) – религиозный праздник Богоявление (Objawienie Pańskie) или Трех Королей (Święto Trzech Króli);
- 10, 17, 24 (воскресенья) – выходные дни;
- 31 (воскресенье) – торговля разрешена.
Февраль:
- 7, 14, 21, 28 (воскресенья) – выходные дни.
Март:
- 7, 14, 21 (воскресенья) – выходные дни;
- 28 (воскресенье) – торговля разрешена.
Апрель:
- 3 (суббота) – все торговые точки работают до 14:00;
- 4 (воскресенье) – религиозный праздник Воскресение Господне (Wielkanoc) или Первый День Пасхи (Pierwszy dzień Wielkiej Nocy);
- 5 (понедельник) – Второй день Пасхи (Drugi dzień Wielkiej Nocy);
- 11, 18 (воскресенья) – выходные дни;
- 25 (воскресенье) – магазины работают.
Май:
- 1 (суббота) – государственный праздник День Труда (Święto Pracy);
- 2 (воскресенье) – выходной;
- 3 (понедельник) – национальный праздник День Конституции (Dzień Konstytucji);
- 9, 16 (воскресенья) – выходные дни;
- 23 (воскресенье) – религиозный праздник Сошествие Духа Святого или первый день Зеленых святок (Pierwszy dzień Zielonych Świątek);
- 30 (воскресенье) – выходной
Июнь:
- 3 (четверг) – религиозный праздник Тела и Крови Христовых (Dzień Bożego Ciała);
- 6, 13, 20 (воскресенья) – выходные дни;
- 27 (воскресенье) – магазины работают.
Июль:
- 4, 11, 18, 25 (воскресенья) – выходные дни.
Август:
- 1, 8 (воскресенья) – выходные дни;
- 15 (воскресенье) – религиозный праздник Вознесение Пресвятой Девы Марии (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), а также официальный праздник День Польской Армии;
- 22 (воскресенье) – выходной;
- 29 (воскресенье) – все магазины открыты.
Сентябрь:
- 5, 12, 19, 26 (воскресенья) – выходные дни.
Октябрь:
- 3, 10, 17, 24, 31 (воскресенья) – выходные дни.
Ноябрь:
- 1 (понедельник) – религиозный праздник День Всех Святых (Wszystkich Świętych);
- 7 (воскресенье) – выходной;
- 11 (четверг) – национальный праздник День Независимости (Narodowe Święto Niepodległości);
- 14, 21, 28 (воскресенья) – выходные дни.
Декабрь:
- 5 (воскресенье) – выходной;
- 12, 19 (воскресенья) – все магазины открыты;
- 24 (пятница) – торговля разрешена до 14 часов.
- 25 (суббота) – Первый день Рождества Христова (Pierwszy dzień Bożego Narodzenia);
- 26 (воскресенье) – Второй день Рождества Христова (Drugi dzień Bożego Narodzenia).
Воскресные дни, когда торговые сети работают:
- 31 января.
- 28 марта.
- 25 апреля.
- 27 июня.
- 29 августа.
- 12 декабря.
- 19 декабря.
Также важно знать, что накануне Пасхи и Рождества магазины работают до 14 часов. Однако при большом наплыве покупателей они могут закрыться раньше, чтобы успеть обслужить тех, кто зашел в магазин.
Когда магазины Польши не будут работать / Фото Unsplash
На 2021 год также выпадает несколько длинных уикендов:
- январь – с 1 по 3 (с пятницы до понедельника);
- апрель – с 3 по 5 (с субботы до вторника);
- май – с 1 по 3 (с субботы до вторника);
- июнь – с 3 по 6 (с четверга до понедельника);
- октябрь – с 30 по 1 ноября (с субботы до вторника);
- ноябрь – с 11 по 14 (с четверга до понедельника).
Планируя поездку в Польшу, ознакомьтесь с вышеприведенным календарем выходных и праздничных дней. В эти дни не работают продовольственные магазины и торговые центры. Однако если вы попали в один из таких дней в страну, то покупки можно сделать или в маленьких магазинчиках, где торгует сам хозяин, или, например, в магазинах, расположенных на автобусных (крупных) и железнодорожных вокзалах, автозаправках.