Всі свята у Польщі за місяцями

Вже протягом 3 років у Польщі на законодавчому рівні введено заборону на роботу торгових точок не тільки у святкові дні, а й у неділі. Якщо ви плануєте шопінг у цій країні, то враховуйте, що для цього є тільки 7 неділь, коли працюють всі торгові точки у 2021 році:

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2 неділі перед Різдвом;

перед Великоднем;

4 неділі протягом року.

Основних свят у Польській Республіці в році не так вже й багато. Ці дні офіційно оголошені вихідними. Якщо ж свята випадають на понеділок або вівторок, четвер або п'ятницю, з'являються додаткові вихідні.

Для того, щоб ви не потрапили в незручну ситуацію, відвідуючи цю країну, ми склали календар святкових і вихідних днів:

Січень:

1 (п'ятниця) – Новий Рік (Nowy Rok) або День Святого Сильвестра;

3 (неділя) – вихідний;

6 (середа) – релігійне свято Богоявлення (Objawienie Pańskie) або Трьох Королів (Święto Trzech Króli);

10, 17, 24 (неділі) – вихідні дні;

31 (неділя) – торгівля дозволена.

Лютий:

7, 14, 21, 28 (неділі) – вихідні дні.

Березень:

7, 14, 21 (неділі) – вихідні дні;

28 (неділя) – торгівля дозволена.

Квітень:

3 (субота) – всі торговельні точки працюють до 14:00;

4 (неділя) – релігійне свято Воскресіння Господнє (Wielkanoc) або Перший День Пасхи (Pierwszy dzień Wielkiej Nocy);

5 (понеділок) – Другий день Великодня (Drugi dzień Wielkiej Nocy);

11, 18 (неділі) – вихідні дні;

25 (неділя) – магазини працюють.

Травень:

1 (субота) – державне свято День Праці (Święto Pracy);

2 (неділя) – вихідний;

3 (понеділок) – національне свято День Конституції (Dzień Konstytucji);

9, 16 (неділі) – вихідні дні;

23 (неділя) – релігійне свято Зішестя Духа Святого або перший день Зелених свят (Pierwszy dzień Zielonych Świątek);

30 (неділя) – вихідний.

Червень:

3 (четвер) – релігійне свято Тіла і Крові Христових (Dzień Bożego Ciała);

6, 13, 20 (неділі) – вихідні дні;

27 (неділя) – магазини працюють.

Липень:

4, 11, 18, 25 (неділі) – вихідні дні.

Серпень:

1, 8 (неділі) – вихідні дні;

15 (неділя) – релігійне свято Вознесіння Пресвятої Діви Марії (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), а також офіційне свято День Польської Армії;

22 (неділя) – вихідний;

29 (неділя) – всі магазини відкриті.

Вересень:

5, 12, 19, 26 (неділі) – вихідні дні.

Жовтень:

3, 10, 17, 24, 31 (неділі) – вихідні дні.

Листопад:

1 (понеділок) – релігійне свято День Усіх Святих (Wszystkich Świętych);

7 (неділя) – вихідний;

11 (четвер) – національне свято День Незалежності (Narodowe Święto Niepodległości);

14, 21, 28 (неділі) – вихідні дні.

Грудень:

5 (неділя) – вихідний;

12, 19 (неділі) – всі магазини відкриті;

24 (п'ятниця) – торгівля дозволена до 14 години.

25 (субота) – Перший день Різдва Христового (Pierwszy dzień Bożego Narodzenia);

26 (неділя) – Другий день Різдва Христового (Drugi dzień Bożego Narodzenia).

Недільні дні, коли торговельні мережі працюють:

31 січня.

28 березня.

25 квітня.

27 червня.

29 серпня.

12 грудня.

19 грудня.

Також важливо знати, що напередодні Великодня та Різдва магазини працюють до 14 години. Однак за умови великого напливу покупців вони можуть закритися раніше, щоб встигнути обслужити тих, хто зайшов у магазин.



Коли магазини Польщі не будуть працювати / Фото Unsplash

На 2021 рік також випадає кілька довгих вікендів:

січень – з 1 по 3 (з п'ятниці до понеділка);

квітень – з 3 по 5 (з суботи до вівторка);

травень – з 1 по 3 (з суботи до вівторка);

червень – з 3 по 6 (з четверга до понеділка);

жовтень – з 30 по 1 листопада (з суботи до вівторка);

листопад – з 11 по 14 (з четверга до понеділка).

Плануючи поїздку до Польщі, ознайомтеся з вищенаведеним календарем вихідних і святкових днів. У ці дні не працюють продовольчі магазини й торгові центри. Однак якщо ви потрапили до країни в один із цих днів, то покупки можна зробити або в маленьких магазинчиках, де торгує сам господар, або, наприклад, в магазинах, розташованих на автобусних (великих) та залізничних вокзалах, автозаправках.