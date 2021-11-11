"Свята без тата": у Польщі збирають подарунки на Різдво дітям українських захисників

У Польщі оголосили про початок різдвяної акції "Свята без тата". Щороку у її рамках збирають подарунки для дітей військових, які постраждали внаслідок російської агресії.

Для діток збирають солодощі, іграшки, одяг та книги. Волонтери формують подарункові набори, які передадуть родинами захисників до Різдва Христового, найпізніше – 14 січня 2022 року.

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Подарунки – як символ пам'яті

Організатори пояснили, що Різдво – це насамперед час родинних зустрічей й радісних та безтурботних днів. Втім, для діток українських захисників – це час, коли за святковим столом залишається пусте місце, а в серці оживають спогади, про того, хто ніколи не повернеться до дому.

Символічним різдвяним подарунком ми хочемо показати цим діткам, що вони не самі зі своєю трагедією. Що у цілому світі є люди які їх підтримують та завжди готові допомогти,

– додали волонтери.

На сайті благодійної ініціативи мовиться, що "Свята без тата" не є акцією гуманітарної допомоги. Мовляв, різдвяні подарунки дітям – це символ пам'яті про їхніх батьків, які віддали життя у боротьбі за краще майбутнє України.

Торік зібрали рекордну суму

Благодійну акцію "Свята без тата" проводять вже восьмий рік поспіль. Це – ініціатива українських волонтерок з Варшави Вікторії Батрин та її матері Галини Андрушков.

Наприкінці 2020 – на початку 2021 року волонтерам вдалося зібрати 167,5 тисяч злотих, а це – понад 1 мільйон гривень. Завдяки цьому запакували та вручити 3650 подарунків для дітей українських героїв, які загинули й постраждали на Майдані та на Донбасі. Загалом з 2014 року малеча отримала вже понад 20 тисяч подарунків.