Для діток збирають солодощі, іграшки, одяг та книги. Волонтери формують подарункові набори, які передадуть родинами захисників до Різдва Христового, найпізніше – 14 січня 2022 року.

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Подарунки – як символ пам'яті

Організатори пояснили, що Різдво – це насамперед час родинних зустрічей й радісних та безтурботних днів. Втім, для діток українських захисників – це час, коли за святковим столом залишається пусте місце, а в серці оживають спогади, про того, хто ніколи не повернеться до дому.

Символічним різдвяним подарунком ми хочемо показати цим діткам, що вони не самі зі своєю трагедією. Що у цілому світі є люди які їх підтримують та завжди готові допомогти,

– додали волонтери.

На сайті благодійної ініціативи мовиться, що "Свята без тата" не є акцією гуманітарної допомоги. Мовляв, різдвяні подарунки дітям – це символ пам'яті про їхніх батьків, які віддали життя у боротьбі за краще майбутнє України.

Довідка. Благодійну акцію "Свята без тата" проводять вже восьмий рік поспіль. Це – ініціатива українських волонтерок з Варшави Вікторії Батрин та її матері Галини Андрушков.

Торік зібрали рекордну суму

Наприкінці 2020 – на початку 2021 року волонтерам вдалося зібрати 167,5 тисяч злотих, а це – понад 1 мільйон гривень. Завдяки цьому запакували та вручити 3650 подарунків для дітей українських героїв, які загинули й постраждали на Майдані та на Донбасі. Загалом з 2014 року малеча отримала вже понад 20 тисяч подарунків.