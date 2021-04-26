Скільки покупців – стільки й кошиків: у супермаркетах Польщі хочуть запровадити нові правила

Польська профспілка "Солідарність" вимагає зобов'язати заклади торгівлі встановлювати перед входом у приміщення таку кількість кошиків або візків для покупок, яка відповідатиме кількості покупців, які одночасно можуть перебувати у магазині. Ініціатори нововведень вважають, що таке рішення дозволить усунути ризики зараження коронавірусом.

Профспілка "Солідарність" також відома своєю боротьбою за обмеження торгівлі у неділю. Поки представники влади не коментують її вимоги.

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Обмеження у магазинах

Чинні карантинні правила у Польщі передбачають, що у торгових закладах одночасно може перебувати обмежена кількість відвідувачів, а саме: 1 клієнт на 20 квадратних метрів при площі супермаркету понад 100 квадратних метрів або 1 відвідувач на 15 квадратних метрів, якщо магазин має менше, ніж 100 квадратних метрів.

У магазинах Польщі цих правил дотримують не завжди з різних причин. Працівникам супермаркетів складно контролювати великі потоки клієнтів або ж поодинокі магазини свідомо нехтують рекомендаціями з безпеки.

Пропозиції

Профспілка "Солідарність" висловлює свою стурбованість цією ситуацією і просить уряд запровадити нові правила, які допоможуть контролювати ліміти відвідувачів магазинів.

У профспілці вважають, що вхід у магазини має бути заборонений без кошика або візка. Тобто, торгові заклади повинні виставити біля входу таку їх кількість, яка відповідатиме обмеженням щодо кількості покупців. Таким чином контролювати число осіб у приміщенні буде легше: є вільні кошики – можна впускати людей і навпаки.

Профспілка також має рекомендації стосовно того, щоб обмеження залежали не від загальної, а від торгової площі приміщень.



Польська профспілка "Солідарність" виступає за зміну правил щодо кількості осіб в мазазинах / Фото Unsplash