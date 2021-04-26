Польский профсоюз "Солидарность" требует обязать заведения торговли устанавливать перед входом в помещение такое количество корзин или тележек для покупок, что будет соответствовать количеству покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине. Инициаторы нововведений считают, что такое решение позволит устранить риски заражения коронавирусом.

Профсоюз "Солидарность" также известен своей борьбой за ограничение торговли в воскресенье. Пока представители власти не комментируют эти требования.

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Ограничения в магазинах

Действующие карантинные правила в Польше предполагают, что в торговых точках одновременно может находиться ограниченное количество посетителей, а именно: 1 клиент на 20 квадратных метров при площади супермаркета более 100 квадратных метров или 1 посетитель на 15 квадратных метров, если магазин имеет менее 100 квадратных метров.

В магазинах Польши этих правил придерживаются не всегда по разным причинам. Работникам супермаркетов сложно контролировать большие потоки клиентов или единичные магазины сознательно пренебрегают рекомендациями по безопасности.

Предложения

Профсоюз "Солидарность" выражает свою обеспокоенность этой ситуацией и просит правительство ввести новые правила, которые помогут контролировать лимиты посетителей магазинов.

В профсоюзе считают, что вход в магазины должен быть запрещен без корзины или тележки. То есть, торговые заведения должны выставить у входа такое их количество, которое будет отвечать ограничением по количеству покупателей. Таким образом контролировать число лиц в помещении будет легче: есть свободные корзины – можно впускать людей и наоборот.

Профсоюз также дает рекомендации о том, чтобы ограничения зависели не от общей, а от торговой площади помещений.