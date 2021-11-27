Новый документ будет действовать с 6 декабря 2021 по 15 января следующего года. При необходимости его актуальность продолжат.
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Кому нужен Super Green Pass
Super Green Pass в Италии будут выдаваться только вакцинированным и недавно перенесшим коронавирусную инфекцию. Продолжительность сертификата будет составлять 9 месяцев.
Действующий сейчас пропуск (Green Pass) будет предусмотрен для невакцинированных лиц с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Green Pass пригодится для пользования общественным транспортом, посещения работы в офисе и гостиниц.
Правительство намерено ввести Super Green Pass прежде всего в мало охваченных COVID-19 частях Италии. Таким образом итальянские власти хотят защитить относительно свободные от коронавируса зоны в стране от новой волны заболевания. С Super Green Pass жители смогут посещать концерты, спектакли и другие публичные мероприятия, а также находиться в ресторанах, барах и ночных клубах.
Другие меры по препятствованию распространения COVID-19 в Италии.
С 15 декабря в Италии вакцинация от коронавируса станет обязательной для военных, полицейских и административного персонала в сфере здравоохранения.
Кроме того, для медицинского персонала обязательной станет третья доза вакцины.
Коронавирус в Италии
- Напоминаем, что за прошедшие сутки в Италии было зафиксировано 13 681 новых случаев коронавирусного заболевания.
- Полную вакцинацию прошли 73,8% населения.
- Правительство одобрило получение бустерной дозы вакцины через 5 месяцев после завершения полного курса иммунизации.