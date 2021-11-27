Новый документ будет действовать с 6 декабря 2021 по 15 января следующего года. При необходимости его актуальность продолжат.

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Кому нужен Super Green Pass

Super Green Pass в Италии будут выдаваться только вакцинированным и недавно перенесшим коронавирусную инфекцию. Продолжительность сертификата будет составлять 9 месяцев .

Действующий сейчас пропуск ( Green Pass ) будет предусмотрен для невакцинированных лиц с отрицательными результатами ПЦР-тестов. Green Pass пригодится для пользования общественным транспортом, посещения работы в офисе и гостиниц.

Правительство намерено ввести Super Green Pass прежде всего в мало охваченных COVID-19 частях Италии. Таким образом итальянские власти хотят защитить относительно свободные от коронавируса зоны в стране от новой волны заболевания. С Super Green Pass жители смогут посещать концерты, спектакли и другие публичные мероприятия, а также находиться в ресторанах, барах и ночных клубах.

Другие меры по препятствованию распространения COVID-19 в Италии.

С 15 декабря в Италии вакцинация от коронавируса станет обязательной для военных, полицейских и административного персонала в сфере здравоохранения.

Кроме того, для медицинского персонала обязательной станет третья доза вакцины.

Коронавирус в Италии